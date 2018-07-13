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13 Temmuz 2018 11:15

Toprağa su, çiftçiye nefes olacak proje

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tahtalı Barajı koruma alanında yer aldığı için tarımsal kısıtlama uygulanan 3 bin 500 dekar arazide damlama sulama sistemi kurarak üreticiyi organik tarıma yönlendirecek.

Toprağa su, çiftçiye nefes olacak proje

13 Temmuz 2018 11:15

Büyükşehir, proje kapsamında tohum ve organik gübre ile teknik destek de verecek.


Tarım sektörüne yönelik kalkınma projeleriyle Türkiye’de yerel yönetimler arasında öncü bir rol üstlenen İzmir Büyükşehir Belediyesi, yine devrim niteliğinde bir projeyi hayata geçiriyor. 1997 yılından beri kentin içme ve kullanma suyu ihtiyacının önemli kısmını karşılayan Tahtalı Barajı’nın koruma havzasındaki üreticiyi organik tarıma yönlendirmeyi hedefleyen büyükşehir belediyesi, bunun için gerekli sulama alt yapısını da kendisi kuracak. Böylece Tahtalı Barajı’ndaki kısa ve orta mesafeli koruma alanlarını kapsayan ilgili yönetmelikler gereği tarımsal kısıtlamaların uygulandığı bölgedeki 3 bin 500 dekar arazi organik tarımla yeniden ekonomiye kazandırılacak.


İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tahtalı Baraj Havzasında verimli, kaliteli ve sağlıklı tarımsal üretim için ilk etapta, kısa mesafe koruma alanında pilot bölge olarak seçilen Değirmendere’de damlama sulama tesisi kuruyor. Uygulanacak proje sayesinde Tahtalı Barajı’ndan verilecek su ile bölgede organik tarım yapılması desteklenecek. Önemli kısmı tarla vasfında olan sahada kurulacak sulama alt yapısı tesisinin yanında, organik tarıma geçecek 193 üreticiye Büyükşehir Belediyesi tarafından “Organik Tarımı Yaygınlaştırma Projesi” kapsamında sertifikasyon ücreti, tohum, organik gübre ve teknik destek de sağlanacak.


Söz konusu projenin hayata geçirilmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İZSU arasında imzalanan Tahtalı Barajı Kısa Mesafe Koruma Alanı İçinde Kalan Tarım Arazilerine Sulama Suyu Verilmesine Dair Protokol, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde görüşülerek kabul edildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, uzun yıllardır üzerinde çalıştıkları bir projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "Kısa mesafe koruma alanındaki üreticinin kısıtlamalar nedeniyle yaşadığı mağduriyeti, suyu ve toprağı aynı hassasiyetle korumayı sürdürerek giderecek önemli bir adım atıyoruz" diye konuştu.




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