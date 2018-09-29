Torbalı Belediyesi aşure dağıtımına devam ediyor

Torbalı Belediyesi, bu kez Türkmenköy Mahallesi'nde aşure dağıtımı yaptı. Milletvekili Cemal Bekle ve Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez vatandaşlara kendi elleri ile ikramda bulundu.

Torbalı Belediyesi Muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtımlarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Barış Yapı Sitesi ve Belediye Meydanı'nda aşure dağıtan Torbalı Belediyesi, bu kez Türkmenköy Mahallesi'nde aşure dağıtımı yaptı. Köy Konağı'nın bahçesinde düzenlenen etkinliğe AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, Ziraat Odası Başkanı Yılmaz Girgin, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Milletvekili Bekle ve Belediye Başkanı Görmez, aşure kazanının başına geçerek Türkmenköy Mahallesi sakinlerine aşure kendi elleri ile ikramda bulundu. Aşure dağıtımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İlçe genelinde 10 bin kişiye aşure ikram edecek olan Torbalı Belediyesi, son etkinliğini 5 Ekim Cuma günü Özbey Mahallesi'nde gerçekleştirecek.

Dostluk ve kardeşliği pekiştiriyor

Vatandaşlara kendi elleri ile aşure ikram eden Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, Muharrem ayının dostluk ve kardeşlik duygularının pekiştiği bir ay olduğunu belirterek, “Dağıtımını gerçekleştirdiğimiz aşurenin kardeşlik ve barışa hizmet etmesini temenni ediyorum. Aşure herkesin ortak değeri. Biz de bu geleneği yaşatarak vatandaşlarımıza aşure dağıtıyoruz. Muharrem ayı vesilesiyle çok daha fazla ihtiyaç duyduğumuz toplumsal barışın ve kardeşliğin daha sağlam temellere oturmasını diliyorum. Aşure günü dolayısıyla bir arada bulunduğumuz tüm vatandaşlarımızın Muharrem ayını en içten dileklerimle kutluyorum” diye konuştu.

Görmez'e teşekkür etti

Türkmenköy'deki aşure etkinliğine katılan AK Parti İzmir Milletvekili ise Muharrem ayı vesilesiyle düzenlenen aşure dağıtımına katılmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Kerbela olayından gerekli derslerin çıkartılması ve İslam beldelerinin yeniden huzurun, uhuvvetin ve suhuletin merkezi olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Allah, birliğimizi ve dirliğimizi bozmaya çalışanlara fırsat vermesin. Dünya devir daimi içerisinde insanlık için büyük kurtuluşların yaşandığı gün olan Aşure Günü, İslam toplumu için maalesef büyük bir hüznün de tarihi olmuştur. Torbalı Belediyesi Muharrem ayı dolayısıyla ilçenin çeşitli mahallelerinde düzenlediği aşure etkinlikleri ile birlik ve beraberliğin artırılmasını sağlıyor. Belediye Başkanımız Adnan Yaşar Görmez'e bu duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.