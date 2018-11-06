Torbalı Belediyesinden 'Temizlik Timi'

Torbalı Belediyesi 603 km2'lik hizmet alanının tamamında aynı standartlarda hizmet verebilmek amacıyla anlık ‘Temizlik Timi' kurdu.

İzmir'in en hızlı gelişen ilçeleri arasında yer alan Torbalı'da temizlik hizmetlerinin bütün yaşam alanlarında aynı standartlarda yapılabilmesi amacıyla ‘Temizlik Timi' kuruldu. Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, ilçe nüfusunun son 5 yılda 45 bin dolayında arttığını bu büyümeye karşılık yeni birimlerin oluştuğunu belirterek şunları söyledi: “Buradaki amaç anlık olarak mesaiye ve belli bir bölgeye bağlı olmaksızın sürekli sahada olacak bir ekibin görevde kalmasını sağlamak. ‘Topyekün temizlik' adı verilen uygulamada temizlik işleri personeli bir mahalleye girip, A'dan Z'ye her yeri temizleyip mahalleden öyle çıkıyor. Üç adet vakum süpürge aracı, bir adet moloz toplama aracı, bir adet çöp konteyner dezenfekte aracı ve 15 meydancıdan oluşan temizlik timi, ilk olarak Atatürk Sanayi Sitesine girdi. Sanayi sitesinin içinde dolaşan ekipler, tüm ara sokakları gezerek temizlik yaptı. Çevreye dökülen molozlar alındı, sokaklar tek tek süpürüldü, bölgedeki çöp konteynerleri ise ilaçlanarak temizlendi. Bu eksiklik his edilen bütün mahallelerde uygulanacak” dedi.

"Bize en temiz ilçe olmak yakışır”

Torbalı'da vatandaşların kentlilik bilinciyle hareket ettiklerini, ilçenin temizliği konusunda çok duyarlı davrandıklarını belirten Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, “İlçemizde 800 dolayında büyük ölçekli sanayi kuruluşu bulunuyor. Çevre ve temizlik konusunda aynı duyarlılığı herkesten bekliyoruz. Çok hızlı büyüdük. Şehircilik, altyapı konusunda hazırlıklıydık. Makine parkımızda buna uygun biçimde hazırladık. Yaşam kalitesini artırmak adına İzmir'in en temiz ilçesi olmak istiyoruz. En hızlı büyüyen ilçesine en temiz ilçe olmak yakışır” diye konuştu.