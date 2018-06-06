Torbalı Belediyesine 48 yeni araç

İzmir’in en hızlı gelişen ve nüfusu 200 bine dayanan Torbalı ilçesinde belediye, asfalt ve iş makinesi filosuna 48 yeni araç daha kattı. Farklı teknik özelliklere sahip 2018 model 48 adet aracın Torbalı Belediyesi araç filosuna katılması nedeniyle ilçe merkezinde sade bir töreni düzenlendi. Satın alınan araçlar konvoy halinde belediye binasının yan tarafındaki otoparka getirildi. Yeni araçlar; 4 adet damperli kamyon,5 adet otomobil, 1 adet minibüs, 11 adet kamyonet, 2 adet kamyon, 1 adet otobüs, 5 adet su tankeri, 16 adet çöp kamyonu, 3 adet vakumlu yol süpürme aracından oluşuyor. Araçlar ihtiyaca göre; Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü birimleri arasında paylaştırıldı.

2018 model araçların Torbalı Belediyesi’nin gücüne güç katacağını söyleyen Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, “Sürekli nüfusu artan, hemen her gün yeni yaşam alanlarının oluştuğu, son derece dinamik bir ilçenin tamamına hizmet ulaştırmanın gayreti içerisindeyiz. Göreve geldiğimiz ilk günlerden itibaren Belediye hizmetlerinin ilçemizin her noktasına eşit ağırlıkta dağıtılması çabasında olduk. Gerek yaptığımız yatırımlar ve projelerle gerekse belediye hizmetleri noktasında bu amacımıza ulaştığımızı ifade etmeliyim. Bizler Torbalı’ya hizmet ederken çıtayı hep daha yukarıda tutmanın hesabı içerisindeyiz. Yeni aldığımız bu araçlarla birlikte Torbalı Belediyesi’nin araç parkı hususunda eksiği kalmadı. Bundan sonra Belediye hizmetlerinde çok daha etkin olacağız” dedi.