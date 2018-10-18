Torbalı Belediyesi'nin 2019 bütçesi 160 milyon TL

İzmir'de Torbalı Belediyesi'nin 2019 bütçesi, belediye meclisinden AK Parti, CHP, MHP ve bağımsız meclis üyelerinin oy birliğiyle geçti. 2019 bütçesi ise 160 milyon TL olarak belirlendi.

Torbalı Belediye Meclisi, ekim ayı ikinci oturumunda bir araya geldi. 2019 bütçesinin görüşüldüğü toplantıya, Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez başkanlık etti. Geride bırakılan 5 yıllık dönemde birçok örnek yatırım ile projeye imza atan Torbalı Belediyesi, 2019 yılı için de 160 milyon liralık bir bütçe belirledi. Hazırlanan bütçe belediye meclisinde; AK Parti, CHP, MHP ve bağımsız meclis üyelerinin oylarıyla oy birliğiyle kabul edildi.

Bütçe görüşmeleri sırasında AK Parti grubu adına söz alan belediye başkanvekili ve AK Parti Grup Sözcüsü Özgür Erman Çağlar, "Belediyemiz her yıl olduğu gibi bu yıl da ilçemize faydalı olacak bir bütçe hazırladı. Bütçenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah el birliği ile ilçemizin ihtiyaçlarına karşılık verecek hayırlı hizmetlerde bulunmaya devam ederiz” dedi.

"Muhtemelen önümüzdeki yıl bütün harcamalarımız iki katına çıkacak"

Bütçe görüşmeleri sırasında söz alan CHP Grup Sözcüsü İbrahim Özel de, "Belediyemizin 2018 yılı bütçesi ilk 9 ayda 109 milyon lirayı buldu. 2019 bütçesi ise 160 milyon lira olarak belirlendi. Oy verdik; ancak daha yüksek de tutabilirdik bütçemizi. Bunun yanında ülke olarak zor süreçlerden geçiyoruz, fırsatçılar kol geziyor. Muhtemelen önümüzdeki yıl bütün harcamalarımız iki katına çıkacak. Belediye meclis üyeleri olarak bizler, başkanımız olarak siz, önümüzdeki yıl gerekirse iki park eksik yapalım, iki sokağımız çamurlu kalsın ama kimseyi aç ve açıkta bırakmayacak şekilde sosyal yardımlara ağırlık verelim. Bu konuda sizin de hassas olduğunuzu biliyorum" dedi.

2019 bütçesi görüşmelerinde bir öneri de MHP'li Belediye Meclis Üyesi Mehmet Vurur'dan geldi. Belediye meclis toplantısında söz alan Vurur, "Sayın başkan öncelikle geçtiğimiz gün hizmete açtığınız Sosyal Market nedeniyle sizi tebrik ediyorum. Ben de gezip dolaşma imkanı buldum. İsabetli bir hizmet olmuş. 2019 bütçesini görüşürken, önümüzdeki yıl ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik durum da göz önünde bulundurularak sosyal market gibi ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hitap eden yatırım ve projelere kaynak aktaralım" dedi.

"Biz seçim bütçesi değil, hizmet bütçesi hazırladık"

Belediye meclis toplantısında konuşan Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, "Bütçemizin geçen yıla oranla daha düşük olmasının sebebi şu; biz seçim bütçesi değil, hizmet bütçesi hazırladık. Geçen yıl gerek kullandığımız krediler, gerekse de gerçekleştirdiğimiz dev ihaleler ve büyük yatırımlar nedeniyle bütçemiz daha büyüktü. Bütçemizin gerçekleşme oranı da göz önünde bulundurulunca yüzde 30-35'lerde kalmak, hayali bütçeler hazırlamak bize yakışmaz. O nedenle gerçekçi bir bütçe hazırladık ve 2019 bütçemizi 160 milyon lira olarak belirledik. Tabi bunun yanında ihtiyaç duyulması halinde yedek bütçemiz de var, ihtiyaç duyarsak bütçemizi yükseltebiliriz. Mali ve ekonomik konuda hiçbir sıkıntımız olmaz . Bugüne kadar belediyemizin her kuruşunun doğru yatırımlara, ilçemizin ihtiyaç duyduğu projelere aktarılmasında sizlerin de çok büyük emeği var, ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 2019 yılı bütçemiz meclisimize ve Torbalı'mıza hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Sosyal marketin işleyişi hakkında da bilgi veren Başkan Görmez, "Sosyal marketimizi TOREV vakfımıza bağladık. Belediyemize yapılan yardım ve bağışları da oraya yönlendirdik. Allah'ın izniyle hiçbir sıkıntı yaşamadan sosyal marketimiz üzerinden düzenli ve sürekli bir şekilde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımcı olmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Görmez, Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlığı'na destek olmak amacıyla araç ve yakıt desteğinde bulunacaklarını da açıkladı.