Torbalı cumhuriyet için koştu

Torbalı Belediyesi tarafından ilki geçtiğimiz yıl düzenlenen 'Cumhuriyet Koşusu'nda 6 ayrı kategoride 460 öğrenci mücadele ederken, sporcular dereceye girmek için var güçleriyle yarıştı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Torbalı Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Koşusunda 460 sporcu 6 ayrı kategoride yarıştı. Saat 10.00'da başlayan etkinlikte sporcular, yaşlarına göre hazırlanan parkurda kıyasıya yarıştı. Öğrenciler dereceye girebilmek için yoğun çaba gösterdi.

Küçük kız-erkek, Yıldız kız-erkek, Genç kız ve erkek kategorilerinde yapılan yarışmada Küçük kızlar ferdide Eylül Yıldırım birinci, takımda ise Ayrancılar Ortaokulu birinci oldu. Küçük erkekler bireyselde Furkan Can Aras birinci oldu. Takımda Pancar Nezire Şairoğlu Ortaokulu şampiyon oldu. Yıldız kızlarda Şükran İlgazi, takımda Şehit Onur Ensar Ayanoğlu Ortaokulu birinci oldu. Yıldız erkeklerde Sezai Gündeş şampiyonluğu göğüslerken takımda Pancar Nezire Şairoğlu Ortaokulu birinciliği elde etti. Genç Kızlarda Gülser Yordum birinci, Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımı şampiyon oldu. Genç erkeklerde Kağan Akbağ birinciliği elde ederken takımda ise Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci oldu.

“Spora hep önem verdik”

Cumhuriyet Koşusu, Özbey Köprüsünden başlayıp, 7 Eylül Kapalı Spor Salonu önünde sona erdi. Yarışları izlemek için gelen veliler de çocukları ile aynı heyecanı yaşadı. Yarışlarda dereceye giren öğrenciler ve okullara ayakkabı, eşofman gibi çeşitli hediyeler ayrıca kupa ve madalyalar verildi. Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, Torbalı'nın yaşamın her alanında geliştiğini, büyüdüğünü belirterek, “İlçemizde sporun yaygınlaşması için elimizden geleni yapıyoruz. Birçok spor tesisi kazandırdık. Çok sayıda spora yönelik kurslarımız mevcut. İlçe genelinde eğitim gören öğrencilerimizin katılımı ile Cumhuriyet Koşusunu organize ediyoruz. İlkini geçtiğimiz yıl yaptığımız koşuya bu yıl da yoğun ilgi gösterildi. Torbalı çok hızlı büyüyor ve gelişiyor. Bu yarışmaya gösterilen ilgi bizi mutlu ediyor. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi kutluyorum. Dereceye girenleri de ayrı ayrı tebrik ediyorum.”