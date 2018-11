Torbalı Dağcılık ve Doğa Yürüyüşleri Kulübü kış sezonunu açıyor

Grup, sezonun ilk yürüyüşünü Şirince'deki mağaraya gerçekleştirecek.

Torbalı'da vatandaşları doğa ile buluşturmak, yapılan program ile her hafta farklı bir doğal güzelliği gezmek amacıyla kurulan Torbalı Belediyesi Dağcılık Ve Doğa Yürüyüşleri Kulübü (TOBEDAK), 2018 sezonunu açıyor. 4 bin üyesi bulunan kulüp, 4 Kasım tarihinde Kuşini Mağarası ve Şirince parkuru ile yoğun bir sezona başlıyor. Kulübe üye olmak ve hafta sonları düzenlenen yürüyüşlere katılmak isteyenlerin, Torbalı Belediye Kültür Merkezi (BKM)'nde kayıt yaptırabileceği kaydedildi. Her geçen yıl kendisini yenileyen ve farklı il ve ilçelere geziler düzenleyen TOBEDAK'ın, doğa yürüyüşünü profesyonel bir şekilde yapmak isteyenlere lisans da çıkartmaya başladığı, şu an için 50 lisanslı üyeye kavuşan TOBEDAK'ın başvuru yapmaları halinde tüm üyelerine lisans çıkartabildiği kaydedildi.

Her hafta farklı bir parkurda doğanın bilinmeyen yönlerini ve güzelliklerini keşfeden TOBEDAK üyeleri, haziran ayına kadar yoğun bir sezon geçirecek. Her hafta yürüyüş gerçekleştiren üyeler, yağmur çamur dinlemeden yürüyüş yaparken, çocukları parkuruna dahil eden tek kulüp olma özelliğini de taşıyor.

4 Kasım tarihinde yapılacak olan Şirince parkuru ile sezona başlayacaklarını ifade eden TOBEDAK Sorumlusu Selahattin Koçak, kulübe katılmak isteyenlere davette bulundu. Zorlu ve bir o kadar da eğlenceli parkurlarda çok güzel vakit geçirdiklerini dile getiren Selahattin Koçak, kulübün faaliyetleri hakkında bilgi almak ve iletişim kurmak isteyenleri, BKM'ye beklediklerini söyledi.