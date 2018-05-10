Torbalı Gençlik Festivali başladı

sü düzenlenen Gençlik ve Spor Festivali renkli görüntülerle başladı. Farklı spor dallarında 800 sporcunun katıldığı festivalde gençler için sosyal, kültürel etkinlik programları da düzenleniyor.

İlçe merkezinde 15 Mayıs tarihine kadar sürecek olan festivalin ilk günü oldukça coşkulu geçti. Gençler arasında yapılan boya savaşı heyecanlı dakikalara sahne oldu. Baştan aşağı farklı renklerde boyanan gençler, anın tadını çıkarmaya çalıştı. Diğer yandan, liseli gençlerden oluşan takımlar Belediye Kültür Merkezi’nin bahçesinde oluşturulan 3 ayrı sahada farklı spor dallarında mücadele ettiler. Genç sporcular, plaj voleybolu, sokak basketbolu ve plaj futbolu branşlarında yeteneklerini sergilerken arkadaşları da saha kenarında onlara destek verdiler. Oldukça çekişmeli geçen maçlar eleme usulü gerçekleştirildi. Festivale toplamda 800 sporcunun katıldığı belirtildi. Final maçlarından sonra şampiyon olacak olan takımları para ödülü ve çeşitli hediyeler bekliyor. Gençlik festivali önümüzdeki günlerde düzenlenecek konserler ve farklı sosyal, kültürel etkinlikle devam edecek.

Başkan Görmez: "Genç potansiyelimizin farkındayız"

Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar görmez ilçede okul hayatına devam eden 40 bin dolayında öğrenci bulunduğunu belirterek “Torbalı Belediyesi ilçedeki bu genç potansiyelin, genç enerjinin farkında. Gençliğe dönük hizmet ve projeleri hayat geçirme konusunda da son derece faaliz. Belediye Kültür Merkezimizde sanat, spor gibi alanlarda açtığımız kurslarda binlerce gencimizin yeteneklerini geliştirmesine ön ayak oluyoruz. Sadece geleceğe imza atacak genç sporcularımızı yetiştirmekle de kalmıyoruz gençlerimize yeni spor alanları sunuyoruz. Torbalı’nın neredeyse her mahallesine gençlerimizin boş zamanlarını değerlendireceği, arkadaşlarıyla birlikte spor yapıp eğlenebilecekleri halı sahalar ve basket bol sahaları inşa ettik. Etmeye devam ediyoruz. Ayrancılar Mahallesi’nde gençliğe dönük çok önemli bir projeye imza atıyoruz” dedi.

Ayrancılar Gençlik Merkezi inşaatı bitmek üzere

Gençlere dönük önemli yatırımlara ve projelere de devam ettiklerini hatırlatan Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, “Ayrancılar Gençlik Merkezi ve Spor Kompleksinin inşaatı yakın zamanda bitiyor. Kısa adı TOSEM olan Torbalı Sosyal Eğitim Merkezlerini kurduk. Buralarda da gençliğimizin potansiyelini geliştirmeye dönük aktivite ve kurslarımız olacak. Gençlerimizin bedensel eğitimleri yanında onların okul eğitimlerine de önemli katkılar sunuyoruz. İlçede ilk defa üniversite öğrencilerine karşılıksız burs veren bir vakıf kurduk. Kısa adı TOREV olan Torbalı Eğitim Vakfı bu güne kadar 500’e yakın üniversite talebesine karşılıksız burs desteğinde bulundu. Sizlerle sürekli iç içe istişare halindeyiz. Okullarımızı tek tek gezip eksiklikleri belirliyor ve bu eksikliklerin anında giderilmesi için harekete geçiriyoruz. Okul bahçelerinin asfaltlanmasından, araç gereç ve malzeme desteğine kadar her konuda elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz.” diye konuştu.