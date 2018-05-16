Torbalı Gençlik Ve Spor Festivalinde kupalar sahiplerini buldu

kez düzenlenen ve 5 gün boyunca devam eden Gençlik ve Spor Festivali sona erdi.

Plaj voleybolu, plaj futbolu ve sokak basketbolu olmak üzere toplam 3 kategoride yaklaşık 800 genç sporcunun katıldığı ve BKM arka bahçesindeki 3 ayrı sahada yapılan müsabakalar final turuyla sonuçlandı.

Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmaların sonucunda dereceye giren okullar ödüllerine kavuştu. Ödül törenine Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Tosun, Belediye Başkan Yardımcısı Yunus Değer, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Dereceye giren okullar kupa ve madalyalarını Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Tosun’un elinden aldı.

Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, ilçenin genç bir nüfusa sahip olduğunu vurgulayarak, “Torbalı Belediyesi ilçedeki bu genç potansiyelin, genç enerjinin farkında. Gençliğe dönük hizmet ve projeleri hayat geçirme konusunda da son derece faaliz. Belediye Kültür Merkezimizde sanat, spor gibi alanlarda açtığımız kurslarda binlerce gencimizin yeteneklerini geliştirmesine ön ayak oluyoruz. Sadece geleceğe imza atacak genç sporcularımızı yetiştirmekle de kalmıyoruz gençlerimize yeni spor alanları sunuyoruz. Torbalı’nın neredeyse her mahallesine gençlerimizin boş zamanlarını değerlendireceği, arkadaşlarıyla birlikte spor yapıp eğlenebilecekleri halı sahalar ve basket bol sahaları inşa ettik. Etmeye devam ediyoruz. Ayrancılar Mahallesinde gençliğe dönük çok önemli bir projeye imza atıyoruz. Ayrancılar Gençlik Merkezi ve Spor Kompleksini yakın zamanda açacağız. Kısa adı TOSEM olan Torbalı Sosyal Eğitim Merkezlerini kurduk. Buralarda da gençliğimizin potansiyelini geliştirmeye dönük aktivite ve kurslarımız olacak” dedi.