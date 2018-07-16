Torbalı Kaymakamı orman yangınındaki acı bilançoyu açıkladı

Torbalı ilçesinde makilik alanda çıkan yangın geniş bir alanda etkili oldu. Ahmetli ile Yeniköy Mahallesi arasında bulunan Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında çıkan yangın, rüzgarında etkisiyle büyüyünce çevreden bölgeye çok sayıda takviye kuvvet sevk edilmişti.

Torbalı Kaymakamı Kadir Sertel Otcu da karadan ve havadan müdahale edilen yangına ilişkin bilgiler aktararak, 45 hektarlık alanın yangın nedeniyle zarar gördüğünü ifade etti. Otcu, "Dün gerçekleşen orman yangınına 7 helikopter, 2 amfibik uçak, 38 arazöz, 12 dozer, 11 su tankeri, 25 teknik eleman ve 350 yangın söndürme işçisi ile müdahale edilmiş ve yangın akşam saat 22.00 sularında tamamen kontrol altına alınmıştır. Yangında yaklaşık 30 hektar (300 dönüm) kızılçam, 15 hektar (150 dönüm) makilik alan olmak üzere 45 hektarlık (450 dönüm) alan yanmıştır. Sahada halen soğutma çalışmaları devam etmektedir" dedi.