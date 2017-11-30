Torbalı, konut satışında ilk 4’te

Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, ilçenin 4 yılda 3 kat büyüdüğünü açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Ocak–Ekim 2017 dönemini kapsayan konut satış verilerine göre Torbalı, en çok ev satılan ilçeler ve konut adedi sıralamasında; Buca, Karşıyaka, Karabağlar’dan sonra 4. sırada yer aldı. TÜİK, konut satış verilerine göre, İzmir’de yılın ilk 10 ayında toplam 68 bin 519 konut el değiştirdi. Torbalı; en çok ev satılan ilçeler ve konut adedi sıralamasında Buca, Karşıyaka, Karabağlar ilçelerinden sonra 4. sırada yer aldı. Buca’da 8 bin 179, Karşıyaka’da 7 bin 786, Karabağlar’ da 5 bin 357, Torbalı’da ise 5 bin 206 konut satışı gerçekleşti. Torbalı’yı, Çiğli, Konak, Bornova ve Bayraklı izledi.

Torbalı’daki büyüme, kentleşme verilerini kurum içi İstatistiklerle destekleyen Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, Torbalı’nın son yıllarda İzmir’in en gözde ikamet ve yatırım alanlarından birisi haline geldiğini belirterek, “Ev almak bir yerde yaşamayı tercih etmek, geleceğini orada şekillendirmektir. Son 4 yılda nüfusumuz 45 bin dolayında arttı. Son 4 yılda 4 bin 806 yapıya inşaat ruhsatı verildi. Torbalı’da 2004 ve 2013 yılları arasında 3 bin 963 yapı için inşaat ruhsatı düzenlenmiş. İlçemiz 4 yılda tam 3 kat büyüdü. Hedefimiz; Torbalımızı sadece İzmir’in değil Türkiye’nin en yaşanılır, en çok yatırım yapılabilir marka ilçesi yapmaktır.” dedi.

Başkan Görmez, “Sadece inşaat sektörü değil, tarımda, sanayide, üretimin bütün alanlarında istikrarlı biçimde büyüyoruz. İlçemizde sadece yatırım iklimi oluşmadı, yaşam kalitesi için de Torbalı tercih ediliyor. İZBAN ulaşım sorununu kökten çözdü. Ulaşım, sağlık, eğitim, çevre odaklı çok büyük kamu yatırımları, merkezi hükümetle yerel yönetimin uyum içinde çalışması da Torbalı’ya ayrı bir değer kattı” şeklinde konuştu.