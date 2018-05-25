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25 Mayıs 2018 14:59

Torbalı Köylü Pazarına kavuşuyor

Torbalı Belediyesi tarafından Torbalı Mahallesinde inşaatı tamamlanan ve 2 bin 150 metrekarelik kapalı alana sahip “Yerli Üretici Köylü Pazarı”, 26 Mayıs Cumartesi günü halka açılıyor.

Torbalı Köylü Pazarına kavuşuyor

25 Mayıs 2018 14:59


Pazarda tamamı Torbalı köylülerinden oluşan 72 üretici tezgah açacak. Köylü Pazarı şimdilik sadece Cumartesi günleri hizmet verecek. Pazarda gerek satıcılar gerekse müşterilerin ihtiyaçları için her türlü tedbir alındı. Bir zabıta noktası ve tuvaletlerin yer aldığı Köylü Pazarı, alan olarak Ege’nin en büyüğü olacak. Pazarın, İzban istasyonuna yakın olması dolayısıyla İzmir’in diğer ilçelerinden de müşteri çekmesi bekleniyor. Pazarda sadece Torbalı’nın köylüleri satış yapabilecek. Zabıta tarafından denetlenecek olan pazarın ilçe halkından yoğun ilgi görmesi bekleniyor.


Torbalı’da 300 bin dekarlık alanda 9 bin ailenin tarımsal üretimden geçimini sağladığını belirten Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, “Köylü Pazarımızı projelendirirken ilçemizin tarımsal potansiyelini göz önünde bulundurduk. Torbalı, 4 mevsim tarımsal üretimin yapıldığı sebze ve meyve çeşitliliği bakımından müstesna bir yer. Buradaki köylerimizde geleneksel yöntemlerle tarımsal üretimi sürdüren çiftçilerimizin mahsulü köylü pazarımızda vatandaşlarımızla buluşacak. Hem köylümüzün ürünü değer kazanacak hem de Torbalı sakinleri buradan sağlıklı sebze ve meyve temin edebilecek” dedi.




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