Torbalı Köylü Pazarına kavuşuyor

Pazarda tamamı Torbalı köylülerinden oluşan 72 üretici tezgah açacak. Köylü Pazarı şimdilik sadece Cumartesi günleri hizmet verecek. Pazarda gerek satıcılar gerekse müşterilerin ihtiyaçları için her türlü tedbir alındı. Bir zabıta noktası ve tuvaletlerin yer aldığı Köylü Pazarı, alan olarak Ege’nin en büyüğü olacak. Pazarın, İzban istasyonuna yakın olması dolayısıyla İzmir’in diğer ilçelerinden de müşteri çekmesi bekleniyor. Pazarda sadece Torbalı’nın köylüleri satış yapabilecek. Zabıta tarafından denetlenecek olan pazarın ilçe halkından yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Torbalı’da 300 bin dekarlık alanda 9 bin ailenin tarımsal üretimden geçimini sağladığını belirten Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, “Köylü Pazarımızı projelendirirken ilçemizin tarımsal potansiyelini göz önünde bulundurduk. Torbalı, 4 mevsim tarımsal üretimin yapıldığı sebze ve meyve çeşitliliği bakımından müstesna bir yer. Buradaki köylerimizde geleneksel yöntemlerle tarımsal üretimi sürdüren çiftçilerimizin mahsulü köylü pazarımızda vatandaşlarımızla buluşacak. Hem köylümüzün ürünü değer kazanacak hem de Torbalı sakinleri buradan sağlıklı sebze ve meyve temin edebilecek” dedi.