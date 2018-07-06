Torbalı meclisinden ‘istismara’ ortak tavır

Torbalı Belediyesi temmuz ayı olağan belediye meclis toplantısı, Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez başkanlığında yapıldı. Belediye meclisinin ilk önemli gündem maddesi içkili yerler krokisi oldu. Bu konuda belediye meclisine sözlü önerge veren Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, "İçkili yerler krokisine ek yapılmaması konusunda belediye meclisi olarak ortak bir prensip karar alalım. Bu karar içkili yerler konusundaki taleplerin de önüne geçmiş olur. Torbalı İzmir’in bataklığı olmasın” dedi. Başkan Görmez’in bu önergesi belediye meclisinde muhalefet partilerinin de desteğini alarak oy birliği ile geçti.

Temmuz ayı olağan belediye meclis toplantısının dilek ve temenniler bölümünde ise son günlerde ülke genelinde meydana gelen çocuk istismarı gündeme geldi. Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, “Bu konuda anne babalar olarak hepimiz uyanık olmalıyız, çocuklarımıza sahip çıkmalıyız. Bu konuda üzerimize ne düşüyorsa belediye meclisi olarak yapmaya hazırız. Gerekli uyarıları yaparak ilçemizde bu konuda vatandaşlarımızın dikkatini çekecek her türlü adımı atmaya hazırız” dedi. Meclis üyeleri de bu konuda ortak bir tavır takındı.

Meclis toplantısının son bölümüne CHP Grup Sözcüsü İbrahim Özel, Yazıbaşı’da tehlikeli atık geri dönüşüm fabrikası kurulacağı duyumunu aldıklarını, buna engel olunması gerektiğini ifade etti. Başkan Görmez, ruhsat müdürünü yanına çağırarak konu hakkında bilgi aldıktan sonra, "Söz konusu fabrika Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunu almış; ancak ruhsatını verecek olan büyükşehir belediyesidir. Torbalı’yı İzmir’in çöplüğü olarak gördükleri için bu tür tesisleri getirip ilçemizde kuruyorlar. AK Parti olarak bizler bakanlık nezdinde, sizler de CHP grubu olarak büyükşehir belediyesinde gerekli takip işlemlerini yapıp, bu tesisin kurulmasına engel olalım” dedi.