Torbalı, Serdar Tuncer’i dinledi

Şair, Yazar ve Televizyon Programcısı Serdar Tuncer , Torbalı Ramazan Sokağı’nda ilçe sakinleriyle buluştu. Tuncer, Torbalı Belediyesi tarafından Ertuğrul Mahallesi Sultan Abdülhamit Caddesi’nde açılan Ramazan Sokağı’nda bir şiir dinletisi programında sahne aldı. Edebiyat ve tasavvuf konularında hoş sohbeti ve şiirleriyle tanınan sanatçı Ramazan Sokağı’nda kendisini dinlemeye gelen yüzlerce kişiye hoş bir akşam yaşattı. Tuncer’i dinlemeye gelenler arasında Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar görmez de vardı. Eşi Arzu Görmez ile birlikte programı takip eden Başkan Görmez program bitiminde Serdar Tuncer’e çiçek takdim etti.

“Müstesna bir akşam daha yaşadık”

Torbalı’da açılan Ramazan Sokaklarının manevi değeri yüksek olan bu ayın bütün güzellikleriyle yaşandığı yerler olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, “ Ramazan Sokaklarımız hem halkımızın buluşma noktası oluyor hem de buralardaki etkinlikler ilgiyle takip ediliyor. Serdar Tuncer üstadın şiirleriyle başka alemlere yolculuk ettik. Gönüllerin ve kulakların pası silindi. Burada halkımızla birlikte müstesna bir akşam daha yaşadık” dedi.