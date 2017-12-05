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05 Aralık 2017 10:00

Torbalı Ticaret Odasından ihracat atağı

Torbalı Ticaret Odası (TTO), yeni açtığı Dış Ticaret ve Kurumsal İletişim Birimi ile üyelerine danışmanlık yapacak.

Torbalı Ticaret Odasından ihracat atağı

05 Aralık 2017 10:00

İşletmelerin kurumsallaşması ve ihracatını artırması için fabrikalarda eğitimler verilecek.


Ege Bölgesi’nin en büyük ekonomisine sahip bölge olan Torbalı’da ekonomiye yön veren Torbalı Ticaret Odası, üyelerine hizmet alanında önemli bir adım daha attı. Torbalı’da bulunan firmaların ihracat rakamlarının artması ve kurumsallaşmasına katkı koymayı hedefleyen TTO; bünyesinde Dış İlişkiler ve Kurumsal İletişim Birimi kuruldu. Dış Ticaret ve Kurumsal İletişim Uzmanı Ali Osman Keskin’in görevlendirildiği bu birim, ilk faaliyetini de önceki gün oda üyelerine verilen Beden Dili Eğitimi ile gerçekleştirdi. Torbalı iş dünyasının ekonomiye daha fazla katkıda bulunması adına her türlü adımı attıklarını kaydeden TTO Başkanı Abdulvahap Olgun, “Odamız bünyesinde kurduğumuz bu birim ile sadece ihracat değil, ithalat, üretim ve kurumsallaşma alanlarında da ücretsiz destek sunacağız. Odamıza başvuran üyelerimize danışmanlık hizmeti verip fabrikalarda eğitimler vereceğiz” dedi.


Ücretsiz eğitim


Kurumsal İletişim Uzmanı Ali Osman Keskin’in başında bulunduğu yeni birim, oda üyelerinin dış ticaret ve kurumsal iletişim ile ilgili ihtiyacı olan her konuda bilgi verecek. Üyeler, ayrıca bu birim tarafından oda bünyesinde verilecek olan ücretsiz eğitimlere de direkt olarak katılabilecek. Dış İlişkiler ve Kurumsal İletişim Birimi bünyesinde ayrıca ithalat, ihracat, işe alım, performans değerlendirme, motivasyon gibi birçok konuda işyerlerinde ücretsiz olarak eğitim ve destek verilecek.




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