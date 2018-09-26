Torbalı'da 10 bin kişiye aşure dağıtılacak

İzmir'in Torbalı ilçesinde, Muharrem ayı dolayısıyla ilçenin çeşitli noktalarında 10 bin vatandaşa aşure dağıtılacağı bildirildi.

Torbalı Belediyesi, ilçenin çeşitli noktalarında Muharrem ayı dolayısıyla toplamda 10 bin kişilik aşure dağıtacak. Bu kapsamda ilk aşure dağıtımı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Barış Yapı Sitesi'nde gerçekleştirildi. Belediye tarafından hazırlanan aşureler, onlarca vatandaşa ikram edildi. Aşure dağıtımının 27 Eylül Perşembe günü 13.30'da belediye meydanında devam edeceği, 28 Eylül Cuma günü Türkmenköy'de, 5 Ekim Cuma günü de saat 14.00'te ise Özbey'de aşure dağıtılacağı açıklandı.

Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, Muharrem ayı içerisinde aşure dağıtılmasının Anadolu'da yaşayan en güzel geleneklerden birisi olduğuna değinerek, "Bu mübarek ay İslam kültür tarihinde önemli yeri olan bir zaman dilimini temsil ediyor. Bu ayın önemi, içinde meydana gelmiş olan önemli olaylardan kaynaklanmaktadır. İslam tarihinin en üzücü olaylarından biri olan Kerbela Olayı da bu ayda gerçekleşmiştir. Bütün Müslümanları üzen bu tarihi olay, müminler arasında soğukluğun ve kırgınlığın sebebi kılınmamalıdır. Bütün Müslümanlara düşen görev, tarihin güzelliklerini yaşadığımız dönemin şartları içinde yeniden yaşamaya gayret göstermek, yanlış ve üzücü örneklerden ibret alarak onların tekrar yaşanmaması için ne gerekiyorsa onu yapmaktır. Bize düşen birliğimizi ve kardeşliğimizi korumaktır.Aşure bu birliğin ve kardeşliğin timsalidir" dedi.