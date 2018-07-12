Torbalı’da 15 Temmuz programının ayrıntısı belli oldu

İzmir Valiliği, Torbalı Kaymakamlığı ile Torbalı Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için programı açıklandı. Torbalı Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün ikinci yıl dönümü programı, 13 Temmuz Cuma günü yapılacak etkinliklerle başlayacak. Program kapsamında ilk etkinlik Atatürk Mahallesi’nde bulunan Nene Hatun Anaokulu’nda yapılacak. Anaokulunun bahçesinde saat 10.00’da şehitler anısına fidan dikim töreni gerçekleşecek. Cuma namazı öncesinde Mümin Mesci Camisi’nde şehitler için hatim duası okunacak. Belediye Kültür Merkezi bahçesinde oluşturulan alana konulacak anı defterine ise vatandaşlar duygu ve düşüncelerini yazacak.

Ahmet Yenilmez sahneye çıkacak

Belediye Kültür Merkezi, 13 Temmuz Cuma akşamı da önemli bir sanat etkinliğine ev sahipliği yapacak. Saat 19.00’da Tiyatro Oyuncusu Ahmet Yenilmez, Çanakkale Destanı ve 15 Temmuz’da demokrasi ve milli iradeye yönelik hain darbe girişimini, bu girişime karşı halkın ortaya koyduğu kahramanlığı konu alan 1915’ten 15 Temmuz’a adlı tek kişilik tiyatro oyununu sergileyecek. Hafta boyunca vatandaşlara ücretsiz olarak kızılçam tohumu da dağıtılacak.

15 Temmuz Pazar günü programı ise saat 10.00’da Şehitlik Anıtı’na konulacak çelenkler ile başlayacak. Çelenk sunumunun hemen ardından dualar okunacak ve protokol mensupları anıta karanfil bırakacak. Saat 10.30’da Belediye Kültür Merkezi (BKM)’de 15 Temmuz şehitleri resim sergisi açılacak. Açılışın ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ile onları yetiştiren öğretmenlerine Torbalı Belediyesi tarafından bisiklet ve çeyrek altın hediye edilecek. Buradaki programın hemen ardından şehit kabirleri ziyaret edilecek. Mümin Mesci Camisinde öğle namazından sonra şehitler için mevlit okutulup lokma dökülecek.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı saat 21.00’de Milli Birlik Yürüyüşü ve Anma etkinliği ile devam edecek. Sadık İleri Bulvarı’ndan Belediye Meydanına kadar yürüyüş yapılacak. Gece yarısı tüm yurtta olduğu gibi Torbalı’da da tüm camilerde sala okunacak. Oldukça yoğun geçecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programının son etkinliği ise Torbalı Devlet Hastanesi’nde olacak. 16-17 Temmuz tarihleri arasında hastanede 15 Temmuz şehitleri resim sergisi açılacak.