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03 Ağustos 2018 12:37

Torbalı’da 52 dönümlük kurban pazarı

Torbalı’da kurban pazarı Yazıbaşı Işıklar Mevkii’ndeki 52 dönümlük alanda kurulmaya başlandı.

Torbalı’da 52 dönümlük kurban pazarı

03 Ağustos 2018 12:37

Torbalı Belediyesi tarafından en ince detayına kadar düzenlenen pazarda 216 esnaf yer alacak.


Torbalı Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla Yazıbaşı Mahallesi’nde kurban pazarı kuruyor. 216 kısımdan oluşacak pazarda her satıcı için 50 metrekarelik alan ayrıldı.Bölgenin en büyük kurban pazarlarından olan alanda Torbalı Belediyesi satıcı ve alıcıların konforu için her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşündü. Kurban pazarında; otopark, banyo, tuvalet, elektrik ve su gibi tüm ihtiyaçlar karşılanıyor. Pazar sadece Torbalı’ya değil; Gaziemir, Selçuk, Bayındır ve Tire’ye hitap edecek şekilde dizayn edildi. Pazarda ayrıca 100 metre kareden oluşan iki tane de kesim alanı ayarlandı. Pazar girişine Jandarma, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ve Zabıta için konulan konteynırlar ile giriş ve çıkışlar kontrol altına alınacak. Hayvan pazarının şimdiden yüzde 80’i dolarken kurbanlıklar da yavaş yavaş alana getiriliyor.



“Her detay düşünüldü”


Yazıbaşı’da kurdukları hayvan pazarında hem satıcıların hem de pazara gelen vatandaşların konfor ve güvenliği için her türlü önlemi aldıklarını söyleyen Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, “Kurban pazarında küçükbaş ve büyükbaş hayvan satış alanlarını birbirinden ayırdık, geniş bir otopark sahası da oluşturduk. Pazarda kesim yeri, tuvalet, duş, veteriner ve zabıta odası dahil her detay düşünüldü. Kurban pazarına giriş çıkış yapan bütün hayvanlar veteriner kontrolünden geçiriliyor. Zabıta ekiplerimiz de pazarı sürekli olarak gözetim altında tutacak. Modern bir ışıklandırma sistemiyle donatılan pazar geceleri de hizmet verebilecek ve Kurban bayramına kadar açık kalacak" dedi.




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