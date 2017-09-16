Torbalı’da amaç; 40 bin öğrenciyi spora yönlendirmek

Torbalı, 40 bin öğrenciyi spora yönlendirmeyi hedefliyor.

Torbalı Belediyesi, ilçenin 10 ayrı mahallesinde yapımını gerçekleştirdiği altı adet futbol halı sahası ve 15 adet basketbol sahasına yenilerini ekliyor. Aslanlar, Çaybaşı, Taşkesik, Yeniköy, Subaşı ve Ayrancılar’da yeni yapılacak üç halı saha ve üç basketbol sahası içinde ihaleye çıkıldı. Torbalı Belediyesi daha önce; Murat Bey Mahallesine bir halı saha, dört basket sahası; Cumhuriyet Mahallesine üç basket sahası, Torbalı Mahallesine bir basket sahası, Alpkent Mahallesine bir basket sahası, Ertuğrul Mahallesine bir halı saha, bir basket sahası, Atatürk Mahallesine bir halı saha, Bahçelievler Mahallesine bir halı saha, bir basket sahası, Yazıbaşı’ya bir halı saha, bir basket sahası, Çakırbeyli Mahallesine bir halı saha, Ayrancılar Mahallesine iki basket sahası olmak üzere toplamda 21 spor tesisinin yapımını tamamlamıştı. Çaybaşı, Taşkesik, Yeniköy, Subaşı ve Ayrancılar’da yapılacak olan üç halı saha ve üç basketbol sahası için de ihaleye çıkıldı.

Başkan Görmez: “İlk ve orta öğretimde 45 bin dolayında öğrencimiz var”

Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, ilçenin çok hızlı biçimde geliştiğini ilçe nüfusuna son 3 yılda 45 bin kişinin daha eklendiğini belirterek, “Genç nüfus hareketinin yüksek olduğu dinamik bir ilçeyiz. Sadece ilköğretim ve liselerde öğrenim gören 45 binin üzerinde öğrencimiz var. Gençlerimizi, çocuklarımızı spor sahalarına ve farklı aktivite alanlarına yönlendiriyoruz. Torbalı Belediyesi Kültür Merkezinde bu amaçla çok sayıda kurs ve farklı aktiviteler düzenleniyor. Amacımız çocuklarımızın boş zamanlarını doğru yerde, sağlıklı biçimde geçirmelerini sağlamaktır. Değişen Torbalı’ya yakışan onlarca gençlik projesini hayata geçiriyoruz. Ayrancılar Gençlik Merkezi de o bölgedeki gençler için ayrı bir buluşma merkezi olacak” diye konuştu.

"Gençleri uyuşturucudan korumanın gayreti içindeyiz"

Torbalı’nın farklı sosyal gruplardan göç aldığını, bununla birlikte gençlere, onların geleceğine yönelen uyuşturucu tacirleriyle emniyet güçlerince yoğun çaba sarf edildiğini belirten Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, "Her mahalleye, her yaşam alanında gençliğe yönelik spor ve sosyal tesis oluşturma çabamızın altında bunun da çok büyük etkisi var. Karanlık ellerin çocuklarımıza ulaşmasını engellemek için spor sahalarını çoğaltmak zorundayız. Polisiye tedbirleri mutlaka sosyal, sportif projelerle güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Bunda başarılı sonuçlar aldığımızı düşünüyorum. Akşam vakitlerinde spor sahalarımızı gezdiğinizde bunu açıkça görebiliyorsunuz” ifadesini kullandı.