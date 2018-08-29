Torbalı’da Başkan Görmez’e sevgi seli

Başkan Görmez’in geleceğini öğrenen mahalle sakinleri teşekkür için adeta birbirleri ile yarıştı.

Torbalı ilçesinde, ‘Her mahalleye bir meydan’ sloganı ile başlayan çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Torbalı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde birçok mahalleye meydan kazandırırken, merkeze uzak mahallelerde de çalışmalarını sürdürüyor. Atatürk, Yazıbaşı, Karakuyu, Çapak, Ayrancılar, Torbalı, Saipler, Bozköy, Özbey, Karakızlar ve Pancar mahallerinin meydanlarını yapan belediye, son olarak Düverlik’te meydan düzenlemesi yaptı. 6 bin metre kare alanda yapılan düzenlemede meydanının bulunduğu alana; çocuk oyun grupları, fitness takımları ve ailelerin vakit geçirebileceği yaşam alanları oluşturuldu. Mahallelerine yapılan yatırımdan son derece memnun olan Düverlik sakinleri, mahalleyi akşam saatlerinde ziyaret eden Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez’e teşekkür edebilmek için adeta birbiriyle yarıştı. Belediye Başkanı Görmez’in mahalleye geleceğini öğrenen 7’den 70’e tüm mahalle sakinleri, meydanda toplandı. Görmez’i, Düverlik ziyaretinde Belediye Başkan Yardımcısı Turgut Buluş, belediye meclis üyeleri, Park ve Bahçeler Müdürü Yiğit Ebren ve eşi Arzu Görmez yalnız bırakmadı.

"Yaptığımız meydan düzenlemesi ile Düverlik’in çehresi değişti"

Düverlik’e yapılan yatırımdan dolayı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez’e teşekkür eden Düverlik Mahallesi Muhtarı Fahrettin Ünal, yapılan çalışma ile sosyal hayatlarının değiştiğini dile getirdi. Yeni yapılan yaşam alanının mahalle sakinleri tarafından çok beğenildiğini ifade eden Muhtar Ünal, "Merkeze uzak bir mahalle olduğumuzdan bugüne kadar hak ettiğimiz yatırımı alamıyorduk. Belediye Başkanımız Adnan Yaşar Görmez’den meydan ve çocuk parkı talep ettik. Sağ olsun bugüne kadar ne istediysek bizi kırmadı. Eski meydan yıkılıp, uzun uğraşlar sonucunda çok güzel bir meydan kazandırıldı. Meydanın üst tarafı da doldurulup oyun ve yaşam alanı olarak düzenlendi. Mahalleli artık burada akşamları çok güzel vakit geçiriyor. Belediye sayesinde sosyal hayatımız değişti. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.

Kendisine gösterilen sevgiden dolayı mutlu olan Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, teşekkür etmek için meydana toplanan mahalle sakinleri ile sohbet edip isteklerini dinledi. Düverlik mahallesi sakinlerinin yüzünü güldürmek için yapılan yatırımların devam edeceğini müjdeleyen Başkan Görmez, "Düverlik Torbalı’dan 13 kilometre uzaklıkta. İlçe merkezinde ne varsa burada da o olmalı. Biz şimdi bunu yapıyoruz. Gösterişle, kent merkezine odaklanıp, kırsal bölgeleri yok saymak gibi bir anlayışımız olmadı. ’Her mahalleye bir meydan, her mahalleye eşit hizmet’ dedik. Bunu gereğini yapıyoruz. Yaptığımız meydan düzenlemesi ile Düverlik’in çehresi değişti. Halkımız burada yaptığımız çalışmadan son derece memnun. İmkanlarımız doğrultusunda buraya yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Düverlik halkı çok sıcak kanlı. Bize teşekkür etmek için 7’den 70’e herkesin bir araya gelmesi beni çok mutlu etti" diye konuştu.