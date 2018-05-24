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24 Mayıs 2018 11:45

Torbalı’da “Bir Şiirdir Ramazan”

Şair, yazar ve televizyon programcısı Serdar Tuncer 25 Mayıs Cuma akşamı saat 21.

Torbalı’da “Bir Şiirdir Ramazan”

24 Mayıs 2018 11:45

00’de Torbalı Ramazan Sokağında ilçe sakinleriyle buluşacak. Tuncer, Torbalı Belediyesi tarafından Ertuğrul Mahallesi Sultan Abdülhamit Caddesinde açılan Ramazan Sokağında bir şiir dinletisi programına imza atacak.


Edebiyat ve tasavvuf konularında hoş sohbeti ve şiirleriyle tanınan Serdar Tuncer ; konferansları, şiir dinletileri, kendine özgü sahne programları ile Anadolu’yu dolaşmaya devam ediyor. Torbalı Ramazan Sokağında “Bir Şiirdir Ramazan” temasıyla yer alacak olan Serdar Tuncer’i dileyen herkes dinleyebilecek.


Torbalı Belediyesi’nin bir tanesi ilçe merkezinde bir tanesi de Ayrancılar’da olmak üzere 2 adet Ramazan Sokağı’nın açılışını yaptığını ifade eden Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, “Ramazan ayının üçte birini geride bırakmak üzereyiz. Manevi atmosferi yüksek olan bu mübarek ayda Torbalı sakinleri Ramazan Sokaklarında buluşmaya ve buralarda düzenlenen etkinlikleri ilgiyle takip etmeye devam ediyorlar. Ramazan Sokaklarımız deyim yerindeyse cıvıl cıvıl. Ramazan Sokaklarındaki etkinliklerimiz bayrama kadar aralıksız olarak devam edecek. Tüm halkımızı düzenleyeceğimiz bu tür güzel organizasyonlarda bizimle olmaya davet ediyorum” dedi.




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