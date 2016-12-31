Diğer
Kategoriler
31 Aralık 2016 12:14

Torbalı’da davullu zurnalı temel atma törenleri

Torbalı’da davullu zurnalı temel atma törenleri

31 Aralık 2016 12:14

İzmir’in Torbalı ilçesindeki Atatürk Mahallesinde, yapımına başlanan çok amaçlı düğün salonunu ile Sosyal Eğitim Merkezi (TOSEM)’nin temeli düzenlenen törenle atıldı.
Torbalı ilçesine bağlı Atatürk Mahallesinde, belediyenin yapımına başladığı çok amaçlı düğün salonunu ile Sosyal Eğitim Merkezi (TOSEM) için temel atma töreni düzenlendi. Tören soğuk havada gerçekleştirilmesine rağmen vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi. Törende bir konuşmayı yapan AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, Atatürk Mahallesinin geçmiş yerel hizmetler döneminde payına düşeni alamadığını, şimdi ise durumun tam tersine döndüğünü belirtti. Kaya, "Atatürk Mahallesine temel atma törenleri olacağına ilişkin daveti aldığımda uçarak geldim; çünkü bu mahallenin geçmiş dönemlerde yerel yatırımlardan yoksun bırakıldığını en yakından bilenlerdenim. Bir süre önce burada bir meydanın açılışını yaptık, bulvar yapıldı. Yeni yollar yaşam alanları oluşturuldu. Şimdi çok amaçlı düğün salonu ve sosyal eğitim merkezi yapılıyor. Her sokağa hizmet götürülüyor. Adnan başkanımız bizden projeleriyle ilgili ne istiyorsa mutlaka takip ediyoruz. Şimdi son 2 buçuk yıla sığdırılanları gördükçe belediyecilik adına neler yapılabileceğini de daha iyi anlıyoruz" diye konuştu.

Dev projelerde neler var?
Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez de, vatandaşlara verdikleri sözleri birer birer tuttuklarını söyledi. Görmez, törende şöyle konuştu:
"İlçe halkının yaşam kalitesini yükseltecek sosyal, kültürel ve ekonomik olarak onu güçlendirecek, toplumda karşılığı olan, acil ihtiyaç duyulan yatırımlara öncelik verme şartıyla göreve geldiğimizden bugüne kadar 60 ayrı yatırımı gerçekleştirdik. Şimdi temelini atacağımız çok amaçlı düğün salonu bir çok işlevi görecek, mahallemizde önemli bir eksikliği giderecek. Sosyal Eğitim Merkez (TOSEM) binası ise önceliği kadınlar, çocuklar ve farklı sosyal gruplar olmak üzere, birçok sorunun çözüldüğü, bir çok fikrin hayata geçirildiği merkez olacak. Buna sosyal hastane diyelim. Sosyologlar, psikologlar, öğretmenler, gönüllüler çalışacak. Burası bir çok sosyal meseleye parmak basacak. Milletvekilimiz sayın Atilla Kaya bu anlamda projelerimizin Ankara takipçisi durumunda. Onlarca yatırımı sağ olsun, onun ilgisi sayesinde ilgili birimlerin onayından geçirdik. Torbalı kamu ve belediye yatırımları bakımından altın dönemini yaşıyor."
Konuşmaların ardından binaların temeli alkışlarla atıldı. Temel atma törenlerin sonrasında vatandaşlar çalan davul ve zurnaya eşlik ederek eğlendi. Atatürk Mahallesinde temeli atılan çok amaçlı salonun toplamda bin 140 metrekarelik bir alanı kapsayacağı belirtildi. Projede, 650 metrekarelik kapalı düğün salonu, bin 300 metrekare açık düğün salonu, çocuk oyun alanı, spor alanı, otopark, kafeterya, bay ve bayan mescitlerin bulunduğu ifade edildi. Torbalı Sosyal Eğitim Merkezi (TOSEM)’nin ise 166 metrekare zemin kat, 190 metrekare 1.kat olmak üzere toplamda 356 metrekarelik bir alan üzerinde inşa edileceği duyuruldu. Binada iki adet çok amaçlı salonunun olacağı, merkezin yönetim ofislerinden, mutfaklar ve tuvaletlerden oluşacağı kaydedildi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
8
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    8°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    11°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    11°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç