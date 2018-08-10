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10 Ağustos 2018 13:08

Torbalı’da doğal gaz yatırımları hız kazanıyor

Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, ilçenin nüfusunda, konut sayısında İzmir’i çok geride bıraktığını belirterek, "Torbalı’da doğal gazın olmadığı yerlerde vatandaştan çok talep alıyoruz.

Torbalı’da doğal gaz yatırımları hız kazanıyor

10 Ağustos 2018 13:08

Torbalı’ya yeni hatların döşenmesi konusunu ilettik. Doğal gaz şirketi, Torbalı’ya büyük bir yatırım yapacaklarını dile getirdi" dedi.


Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, doğal gaz konusunda 2019 yılı yatırım programını belirlemek için Torbalı’ya gelen kurumun yöneticileriyle görüştü. Son 5 yılda iki kat büyüyen Torbalı’da yeni yaşam ve ticaret alanlarına doğal gaz verilmesi için sürdürülen projelendirme çalışmaları da görüşmelerde konuşulurken, bazı sanayi bölgelerine ağırlık verilmesi hususu da ele alındı.



"Biz aynı zamanda sanayi odaklı bir ilçeyiz"


Torbalı’da doğal gazın olmadığı yerlerde vatandaştan çok talep aldıklarını ifade eden Görmez, "Torbalı’da doğal gazın olmadığı yerlerde vatandaştan çok talep alıyoruz. Torbalı’ya yeni hatların döşenmesi konusunu genel müdür Ahmet Yetik’e ilettik. Sayın Yetik, 2019 yılı yatırım planında Torbalı’ya büyük bir yatırım yapacaklarını dile getirdi. Bugün de 2019 yatırım programını detaylarıyla görüştük. Yetkililere vatandaşlarımızın taleplerini iletip, büyüyen Torbalı’mıza yapılması planlanan doğal gaz ana hatlarını belirledik. Atatürk, Muratbey ve Cumhuriyet mahalleleri gibi öncelikli bölgelerimiz var. Öte yandan biz aynı zamanda sanayi odaklı bir ilçeyiz. Burada yaşam kalitesi arttıkça doğal olarak göç alıyoruz. Son 5 yılda Torbalı’da yaşamayı tercih eden vatandaşlarımızın sayısı 50 bine yakın. Stratejik planlarımızı bu büyüme hızına göre programlıyoruz" şeklinde konuştu.




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