Torbalı’da el ele zafer kutlaması

AK Partili Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Akbıyık ve MHP İlçe Başkanı Muhammet Oral el ele sahneye çıkarak Torbalı halkına teşekkür etti.

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili genel seçimleri tamamlandı. Tüm yurtta olduğu gibi Torbalı’da da seçimin ardından halk meydanlara döküldü. Torbalı’da kutlamaların adresi belediye meydanı oldu. Meydanda toplanan on binlerce vatandaş seçim sonucunu büyük bir coşkuyla kutladı. Gece geç saatlere kadar süren kutlamalarda sahneye çıkan Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Akbıyık, MHP İlçe Başkanı Muhammet Oral Torbalı halkına teşekkür etti. AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da telekonferans yöntemiyle meydana bağlanarak Torbalı halkına teşekkürlerini iletti.

Torbalı halkına teşekkür eden AK Parti İlçe Başkanı Hasan Akbıyık, “Bugüne kadar her seçimde arkamızda duran, yanımızda olan, partimize ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a her fırsatta sahip çıkan siz değerli Torbalı halkına teşekkür ediyorum. Buradaki coşku ve heyecanı yitirmeden önümüzdeki yerel seçimde de bir kez daha AK Parti belediyesini iş başına getireceğiz, Adnan Yaşar Görmez’i bir kez daha Belediye Başkanı seçeceğiz” dedi.

“Bu zafer sizin”

Belediye meydanında Torbalı halkına seslenen Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez ise “Uzun bir seçim sürecinin ardından nihayet Rabbim bizi zafere ulaştırdı. Milletimizin desteği ile liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden Cumhurbaşkanı seçtik. Bu kutlu davada bizimle beraber omuz omuza yürüyen, Türk ve İslam coğrafyasının bekası için bizimle beraber mücadele veren Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerime, Büyük Birlik Partili kardeşlerime, ve yöneticilerine buradan teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.

Sahneye son olarak Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Muhammet Oral çıktı. Meydanda toplanan on binlerce kişi tarafından coşkuyla alkışlanan Başkan Oral, “Sizlere, ‘önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben’ diyen genel başkanımız Devlet Bahçeli’nin selamını getirdim. Ülkemizin birlik ve bütünlüğü için, bekası için ülkücü kadrolar her türlü fedakarlığı yapmaya her zaman hazırdır. Bizlere inanan, bizlere güvenen tüm ülkücü dava arkadaşlarımıza ve siz değerli Torbalı halkına buradan teşekkür ediyorum” dedi.

“Daha çok işimiz var”

Meydandaki kutlamalara telekonferans yöntemiyle bağlanan AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da “Şu an İzmir merkezdeki görevimden dolayı aranızda olamasam da gönüllerimizin bir olduğunu biliyorum. İnşallah yarın bir araya gelip seçim coşkusunu hep birlikte yaşayacağız. Torbalı halkı her seçimde olduğu gibi bu seçimde de desteğini bizlerden esirgemedi. Daha birlikte yapacağımız çok iş var. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.