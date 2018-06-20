Torbalı’da İmar Barışı için masa kuruldu

Torbalı Belediyesi, Başkan Görmez’in talimatı ile kendi bünyesinde kurduğu imar barışı masası ile ilçe halkına danışmanlık ve teknik destek hizmeti veriyor.

Torbalı Belediyesi önemli bir hizmete daha imza atarak Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez’in talimatı ile İmar Barışı Masası kurdu. Torbalı’da binlerce binayı ilgilendiren imar barışı için ilçe halkına danışmanlık ve teknik destek verilmek için kurulan imar barışı masasına Torbalı halkı da yoğun ilgi gösteriyor. Çalışmaları yerinde denetleyen Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, İmar Barışı Masası’nı vatandaşa kolaylık sağlamak amacıyla kurduklarını ve ilçe halkının bu hizmetten rahatça yararlanabileceğini söyledi.

“Tapu yerine geçecek”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulamaya sokulan İmar Barışı’nın Torbalı’daki binlerce haneyi ilgilendirdiğini belirten Başkan Görmez, “Kesin rakam vermek mümkün olmasa da özellikle Subaşı, Pamukyazı, Çaybaşı, Atatürk Mahallesi, Özbey, Yeniköy, Çapak, Ayrancılar ve Türkmenköy bölgelerinde daha yoğun olmak üzere ilçe genelinde binlerce haneyi ilgilendiren imar barışı yasası önemli bir fırsat. Bu yasa ile birlikte Torbalı’daki binlerce haneye Yapı Kayıt Belgesi verilecek ve bu belge tapu yerine geçerek ilçemizde kaçak yapı kalmayacak” dedi.

“Yikim kararlari ve para cezalari iptal edildi”

YASAYA ilave edilen İmar Barışı ile ruhsatsız ve iskansız yapıların kayıt altına alınacağını belirten Başkan Görmez, “Vatandaşlarımız imar barışından yararlanarak binalarına su, elektrik ve doğalgaz alabilecekler. Daha önce bu yapılarla ilgili alınan yıkım kararları ve tahsil edilemeyen idari para cezaları da iptal edildi” dedi.

“2018’den önceki tüm yapıları kapsıyor”

TAPU yerine geçecek Yapı Kayıt Belgesi’nin rayiç bedel üzerinden hesaplanacağını belirten Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, “Yasada belirtildiği üzere konutlar için yüzde 3, ticari alanlar için yüzde 5 gibi düşük bir rayiç bedelle vatandaşlarımız tapu sahibi olabilecekler. Bu yasa 2018 yılından önce yapılan tüm yapıları kapsıyor. Yasa kapsamına giren tüm vatandaşlarımızı bu fırsattan yararlanmaya davet ediyorum” dedi.

Belediye imar barışı masası kurdu

Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez’in talimatı ile belediye bünyesinde İmar Barışı Masası kuruldu. İmar barışından yararlanmak isteyen vatandaşlara danışmanlık ve teknik destek verilen İmar Barışı Masası’na ilçe halkı da yoğun ilgi gösteriyor. Önceki gün çalışmaları yerinde denetleyen Başkan Görmez, “8 Haziran’da başlayan başvurular 31 Ekim’e kadar devam edecek. Bu süre içerisinde imar barışından yararlanmak isteyen vatandaşlarımıza teknik destek ve danışmanlık hizmeti vermek amacıyla İmar Barışı Masası kurduk. Burada 3 arkadaşımız vatandaşlarımıza yardımcı olacaklar. Bu ihtiyacı görüp çözüm üreten hükümetimize de tüm vatandaşlarımız adına teşekkür ediyorum” dedi.