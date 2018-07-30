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30 Temmuz 2018 12:11

Torbalı’da İncir Festivali

Torbalı Belediyesi, Çapak ’ta yetiştirilen bardacık incirinin tanıtımı için festival düzenliyor.

Torbalı’da İncir Festivali

30 Temmuz 2018 12:11

4-5 Ağustos’ta ilki yapılacak olan festival geleneksel hale getirilecek.


Torbalı’nın Çapak köyü ve çevresinde yetişen Bardacık cinsi incirin tanıtılması amacıyla 4-5 Ağustos tarihleri arasında festival düzenleniyor. Zeytin üretiminde marka haline gelen Torbalı’da incirin de tanıtılması için böyle bir festival düzenlediklerini dile getiren Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, “Torbalı’da yetişen Bardacık cinsi inciri kendisine has aroması ve tadıyla diğer incirlerden çok farklı. Çapak’ ta bol miktarda yetişen ve satışı yapılan bu çok özel inciri tüm Türkiye’ye tanıtmak istiyoruz. Festival ile Çapak’ taki incir üreticisinin pazar payı da artacak” dedi.



En güzel incire ödül var


Cumartesi günü düzenlenecek açılış töreninin ardından belediye halk oyunları ekibi gösterilerde bulunacak.


Yörede yetişen en güzel bardacık inciri yarışmayla belirlenecek. Festivalin pazar günü programında ise, dereceye giren incir üreticilerine ödülleri dağıtılacak. TRT Ses Sanatçısı Ali Çakar, vereceği konserde Türk Sanat Müziğinin farklı eserlerini seslendirecek.




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