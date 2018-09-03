Torbalı’da Keşkek Festivali izdihamı

Binlerce kişiye kazanlar dolusu keşkek dağıtılırken, kilometrelerce uzunluktaki araç kuyruğu nedeniyle bölge trafiği kilitlendi.

Geleneksel Anadolu mutfağını, genç nesillere tanıtmak ve sevdirmek amacıyla Torbalı Belediyesi’nin Dirmil Mahallesinde düzenlediği Keşkek Festivali yoğun katılıma sahne oldu. Binlerce kişiye kazanlar dolusu keşkek dağıtıldı. İzmir’den gelenlerin çokluğu nedeniyle kilometrelerce uzunluktaki araç kuyruğu oluşurken, bölge trafiği kilitlendi.

İlçe merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Dirmil’de ilki düzenlenen festival oldukça renkli anlara sahne oldu. Festivale, çevre ilçelerden ve İzmir’in merkezinden de oldukça fazla sayıda vatandaş katıldı. Dirmil Meydanında kurulan kazanlarda kaynatılan keşkekler soslanarak ücretsiz olarak halka dağıtıldı. Halk oyunları ekiplerinin gösteriler düzenlediği, illüzyonistlerin sahne aldığı organizasyon büyük beğeni topladı. Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez ve Torbalı Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, kortej yürüyüşüyle festivalin düzenlendiği alana gelerek halkı selamladı.

“İlçemizin zenginliklerini tanıtıyoruz”

Torbalı’nın gerek sanayisiyle gerekse tarımsal ürün çeşitliliğiyle İzmir’in nadide ilçelerinden birisi olduğunu dile getiren Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, “Torbalımızın her köyü, her mahallesi ayrı güzel. Üretim odaklıyız. Toprağımız bereketli, insanımız da çalışkan olunca tarımda, sanayi de, ihracatta üretimin bütün alanlarında lider bir ilçe olduk. İş yoğunluğumuzdan 200 dolayındaki büyüklü küçüklü projenin ne temelini atmaya, nede açılışını yapmaya fırsatım oldu. Torbalı Devlet Hastanesi’nin hikayesini anlatmaya gerek yok. Torbalı’ya çok yakıştı. Biliyorsunuz, belediye binamız artık ihtiyacı karşılamıyordu. Torbalı’nın yeni simgesi olacak çok güzel bir binamız olacak. Kabası bitti. İzmir’in en büyük millet bahçesinin yapımına ilçenin tam merkezinde başladık. Muhteşem bir proje, 4-5 aya kadar bitiriyoruz inşallah. Birbirinden güzel, İzmir’de dahi benzeri bulunmayan 3 adet düğün sarayı yaptık. 5 Ayrı noktaya 5 kilometre uzunluğunda yürüyüş yolları yaptık.. Yardıma muhtaç aileler için Sosyal Market tamamladık. Evde Sağlık Birimi Kurduk. Yemişlik, Yazıbaşı, Egerci ve Subaşı’nda sosyal eğitim merkezlerini tamamladık. . Bence geleceğe, havaya, suya, toprağa, çocuklarımıza yapılmış en büyük yatırım Fetrek Çayı projesidir. Uzun soluklu bir iş. 1. Etabı tamamlandı. 22 kilometreden söz ediyoruz. Öte yandan düzenlediğimiz festivallerle Torbalı’mızın tarımsal zenginliklerinden olan incirimizi ve zeytinimizi tanıtmanın çabası içindeyiz. Bugün de Dirmil’in keşkeği için buradayız” dedi.

Dirmil Keşkek Festivali akşam düzenlenen Yılmaz Demirtaş konseriyle noktalandı.