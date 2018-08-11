Torbalı’da kurban kesim yerleri belirlendi

Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından toplu kurban kesim alanları belirlendi. Belirlenen 9 alanda, vatandaşların kurbanlarını kesmeleri için uygun koşullar hazırlanırken, uygunsuz yerlerde kurban kesenlere ise cezai işlem uygulanacak.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Torbalı Belediyesi tarafından kurban kesim noktaları belirlendi. Kurban Bayramı’nda Torbalı’da vatandaşların kurbanlarını sağlıklı şekilde toplu kesim alanlarında kesmeleri için Torbalı Belediyesi tarafından toplu kurban kesim yerleri oluşturuldu. Bu yıl ilçe genelinde kurban kesimi için 9 alan belirlendi. Torbalı Belediyesi tarafından belirlenen kurban kesim yerleri şöyle belirlendi: “Yazıbaşı Kavşağı’nda yer alan Kurban Satış alanı, Tepeköy Kapalı Pazaryeri alanı, Barış Yapı Pazaryeri yanı, Engelsiz Yaşam Parkı yanı, Muratbey Camisi yanındaki açık pazaryeri, Alpkent Mahallesi muhtarlık binası yanı, Ayrancılar Kapalı Pazaryeri, Ayrancılar Abdülhamit Cami yanı, Üç Pınarlar Vadi Kafe yanı olarak belirlendi.

Çevreyi kirletene ceza

Torbalı Belediyesi, vatandaşların dini görevlerini en uygun şekilde yapabilmeleri için gerekli koşulları oluşturdu.

Yazıbaşı Işıklar Mevkisinde hazırlanan kurban satış alanının yanı sıra belediye kurban kesecek vatandaşların ibadetlerini sorunsuz bir şekilde yerine getirebilmeleri için de gerekli çalışmayı yapıyor. İlçe genelinde belirlenen 9 kesim alanı dışında kurban kesenlere cezai işlem uygulanacak. Belediye Zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde Kurban Hizmetleri Komisyonu kararlarına aykırı hareket edenlere kabahatler kanununa göre idari para cezası kesilecek. Geçtiğimiz kurban bayramında yapılan denetimlerde 25 kişiye cezai işlem uygulandığı belirtildi.