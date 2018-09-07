Torbalı’da kurtuluş çoşkusu

yıl dönümü bir haftaya yayılan etkinliklerle kutlanmaya devam edilirken, kurtuluş etkinlikleri Atatürk Meydanı’nda yapılan resmi törenle başladı.

7 Eylül Torbalı’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü dolayısıyla, Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, Atatürk Anıtına çelenk sundu. Buradaki törenin ardından katılımcılar, Atatürk Meydanı’ndan Torbalı Belediyesi önüne kadar kurtuluş yürüyüşü düzenlendi. Belediye meydanındaki tören ise İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başladı. Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu programda, Halk Eğitim Merkezi’nin folklor ekipleri de gösteriler sundu. Belediye mehter takımı da mini bir konser verdi. Törende bir konuşma yapan Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, "Böyle önemli günlerde tarihi hafızamızı canlandırmak, o yıllarda neler yaşandığını yeniden hatırlamak ve bugünlere nasıl geldiğimizi bilmek zorundayız. İzmir’in Yunan kuvvetleri tarafından işgal edildiği tarih olan 15 Mayıs 1919 Türk tarihinin en acı günlerinden birisidir. İzmir’den başlayarak Anadolu içlerine doğru uzayan Yunan işgali, 20 Mayıs 1919’da Torbalı’ya kadar ulaşmıştır. İşgalin acıları tüm Anadolu’da olduğu gibi Torbalı’da da yakından hissedilmiştir. Yine tüm Anadolu’da olduğu gibi Torbalı’da da bu meşum işgale karşı başkaldırılar, direnişler başlamış Hortunalı Hamit Efe gibi yerel kahramanlar silaha sarılarak düşmana korku salmışlardır" dedi.

"Her türlü saldırının odağında olmamız kaçınılmaz"

"30 Ağustos 1922’de kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nden sonra Gazi Mustafa Kemal’in, ’Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir’ emriyle şahlanan ordumuz Türk tarihinin kara lekesi olan bu işgali bitirmiştir" diyerek sözlerine devam eden Başkan Görmez, "Torbalı, İzmir’in kurtarılmasından iki gün önce, 7 Eylül 1922 tarihinde milis güçler ve düzenli ordu birliklerinin ortaklaşa düzenlediği bir harekat ile düşman işgalinden kurtarılmıştır. Çok şehit verilmiş, babalar evlatsız evlatlar babasız kalmış; ancak vatan toprakları ağır bedeller karşılığında düşmandan geri alınmıştır. Dünyanın en verimli topraklarında, stratejik açıdan düğüm noktası diyebileceğimiz bir konumda bulunduğumuz ve emperyalizme karşı dik duruşumuzu sürdürdüğümüz müddetçe her türlü saldırının odağında olmamız kaçınılmaz. Emperyalist güçler dün silahla, işgalle yapamadıklarını bugün sinsi yollara başvurarak deniyorlar. Bazen taşeronları gibi çalışan terör örgütlerini üzerimize salıyorlar kimi zaman da ekonomi kozuyla üzerimize geliyorlar. Neyse ki bütün bu tuzaklar milletimizin iman dolu sinesine çarpıp boşa çıkıyor; çünkü bu millet dostu da düşmanı da çok iyi tanıyıp sezecek basirete, sağduyuya sahip. O yüzden 96 sene önce düşmana yurt toprağını dar eden atalarımızın yolundan gitme kararlılığımızı sürdürmeliyiz. El ele gönül gönüle olup vatanın bekasına karşı kurulan bütün tuzakları boşa çıkarmalıyız. Bu vesileyle İstiklal Savaşı’nda şehit düşenleri ve gazilerimizi bir kere daha rahmet ve minnetle anıyor, aziz ruhları önünde saygıyla eğiliyorum" şeklinde konuştu.