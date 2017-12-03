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03 Aralık 2017 11:14

Torbalı’da minibüs devrildi: 11 yaralı

İzmir’in Torbalı ilçesinde, pazardan dönen kadınları taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı.

Torbalı’da minibüs devrildi: 11 yaralı

03 Aralık 2017 11:14


Edinilen bilgiye göre, Bayındır Belediyesi’ne ait Ali Öksüzer’in kullandığı, 35 E 7241 plakalı minibüs, dün saat 21.00 sıralarında Torbalı’nın Mermerciler Mevkii’nde tali yoldan önüne çıkan bir araca çarpmamak için yönünü değiştirince devrildi. Kazada, minibüsü kullanan Öksüzer ile 9’u kadın 10 kişi hafif yaralanırken, yaralılar, Torbalı ve Gaziemir’deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ayakta tedavi edilen Bayındır Doğal Ürünler Kalkınma Kooperatifi üyesi kadınların belediyenin sağladığı minibüsle Karabağlar ilçesi Hatay semtindeki pazara gittiği öğrenildi.


Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.




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