Torbalı’da Ramazan Sokağı dualarla açıldı

Torbalı Belediyesi tarafından bu yıl 4. kez düzenlenen Ramazan Sokağı Ertuğrul Mahallesi Sultan 2. Abdülhamit Caddesinde törenle açıldı. Ramazan Sokağı daha ilk günden ilçe sakinlerinin akınına uğradı.

Mehteran konseri ve semazen gösterisiyle yapılması planlanan açılış Filistin’deki katliam sonrası ilan edilen milli yas nedeniyle buruk geçti. Açılışa, Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez’in konuşması damgasını vurdu. Ramazan ayına Filistin’de yaşanan katliamın gölgesinde girildiğine değinen Başkan Görmez, “Maalesef heyecanla beklediğimiz Ramazan’ı Şerif’e girerken yüreğimiz buruk, kalplerimiz matemli. Bu matemin nedeni, Filistin’de Müslüman kardeşlerimize reva görülen İsrail zulüm ve vahşetidir. Bir asırdan fazla bir süredir İslam dünyasını kana, gözyaşına ve ateşe boğan Siyonizm ve onun yardakçısı emperyalizm karanlık yüzünü Filistin’de bir kez daha gösterdi. Hedef gözetmeksizin sivillere ateş açtılar. 14 yaşındaki çocukları, zulme göğüs geren anneleri ve tekerlekli sandalyedeki gençleri vurdular. Masum ve aciz insanlara kurşun attılar. İslam coğrafyasındaki mazlum milletlerin yanında olan, yardımına koşan, aşını onlarla paylaşan bir milletiz, tarihin her döneminde bu hep böyle oldu. Afrika’da, Ortadoğu’da, Asya’da dünyanın her yanında yardıma muhtaçların ve mazlumların yanında olduk” şeklinde konuştu.

Torbalı Belediyesi’nin son 4 yılda gerçekleştirdiği projelere de değinen Başkan Görmez, “İlçemiz sağlıkla ilgili olarak önemli bir sorununu çözdü. Devlet hastanemizi hizmete açtık. Ulaşımda İZBAN hattının Torbalı’ya ulaşması yeni bir dönemin başlangıcı oldu. SGK binası, huzurevi, her mahalleye bir meydan, yüzlerce park, spor sahaları, yürüyüş yolları, bulvarlar, düğün sarayları, TOSEM’ler, müselles alan, Fetrek Çayı Islahı, alt geçitler, yeni belediye hizmet binası, gençlik merkezi, köy konakları, evde bakım birimi, sosyal market, organik pazar gibi çok sayıda projeyi hayata geçirdik. Torbalı tek kelime ile altın çağını yaşıyor. Camilerimizin, tarihi değere sahip yapıların restorasyonunu yaptırıyoruz. Bütün ibadethanelerin temizliğini üstleniyoruz” dedi.

Ay boyu etkinlik

Torbalı Belediyesi tarafından bu yıl 4. kez açılan Ramazan Sokağında 43 adet dükkan bulunuyor. Bu dükkanlarda çoğu el sanatları ürünü olan hediyelik eşya satışı yapılıyor. Ramazan boyunca açık kalacak olan sokakta hemen her gün bir etkinlik gerçekleştirilecek. Sokakta halk oyunları, konserler, meddah, Hacivat ve Karagöz ile palyaço gösterileri olacak. 43 ayrı stantta çeşitli hediyelik eşyalar, giyecek ve yiyecek malzemeleri satışa sunulacak.