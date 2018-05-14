Torbalı’da Ramazan sokaklara taşacak

Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, Ramazan ayının, yardımlaşma, dayanışma, hoşgörü, birlik ve beraberlik ayı oluğunu, belirterek “Bu yıl dördüncüsünü açacağımız Ramazan Sokağı Torbalı’da iftar sonrası sosyal buluşmanın artık merkezi haline geldi” dedi.

Ertuğrul Mahallesi’nde kurulan Ramazan Sokağına İzmirlileri de davet eden Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, ”Kurulduğu alan, işyeri sayısı ve çok zengin sosyal, kültürel etkinlik programlarıyla İzmir’in en büyük en canlı Ramazan Sokağında iyi vakit geçireceklerine inanıyorum” şeklinde konuştu.

Ramazan sokağında neler var?

Torbalı Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü açılan Ramazan Sokağı’nda 43 adet dükkan bulunuyor. Bu dükkanlarda çoğu el sanatları ürünü olan hediyelik eşya satışı yapılıyor. Ramazan boyunca açık kalacak olan sokakta hemen her gün bir etkinlik gerçekleştirilecek. Ertuğrul Mahallesi Sultan 2. Abdülhamit Caddesi’nde açılışı gerçekleştirilecek olan Ramazan Sokağı bir ay boyunca ilçe sakinlerinin hizmetinde olacak. Mehteran gösterisiyle ve semazenler eşliğinde açılacak olan Ramazan Sokağı’nda halk oyunları, konserler, meddah, Hacivat Karagöz ve palyaço gösterileri olacak.

Ramazan Sokağı’nda bulunan 40 stantta çeşitli hediyelik eşyalar, giyecek ve yiyecek malzemeleri satışa sunulacak. Sahura kadar gezilebilecek olan Ramazan Sokağı’nda Zabıta ekipleri her türlü güvenlik tedbirini alacaklar. Torbalı Belediyesi Ayrancılar’da bir Ramazan Sokağı’nı faaliyete sokacak. Ayrancılar’ daki Ramazan sokağı da Belediye tarafından inşa edilen 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda 16 Mayıs Salı Günü saat 21.00 de açılacak ve vatandaşlar tarafından 1 ay boyunca gezilebilecek.