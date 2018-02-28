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28 Şubat 2018 12:00

Torbalı’da sokak hayvanlarına 5 yıldızlı bakım evi

Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezinde incelemelerde bulundu.

Torbalı’da sokak hayvanlarına 5 yıldızlı bakım evi

28 Şubat 2018 12:00

Tedavi gören, ameliyatları yapılan, sahipsiz kedi, köpek ve kanatlıların barınma koşulları hakkında bilgi aldı.


İlçe sakinleri ile sokak hayvanlarının bir arada yaşaması için kolaylaştırıcı hizmetler sunduklarını ifade eden Başkan Görmez, “Bu anlamda Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezimiz işlevini fazlasıyla yerine getiriyor. Son derece nezih, sağlıklı ve modern bir bakım evimiz var. Avrupa ülkelerinin kimisinde bile sokak hayvanlarını toplumsal hayatın dışına atma hatta katletme işlemi yaparlarken biz burada onları rehabilite edip tekrardan doğal yaşamlarına kavuşturuyoruz. Sahiplendirdiğimiz, tedavisini yaptığımız, bakımlarını gerçekleştirdiğimiz sokak hayvanlarımızı da kentimizin birer sakini olarak görüyoruz. Onlara en uygun hayat koşullarını hazırlamayı kendimize bir borç olarak görüyoruz” dedi.


Başkan Görmez, hayvanseverlere de çağrıda bulunarak, merkezdeki kedi ve köpekleri sahiplenmelerini istedi.



Hastane kadar temiz


Torbalı Belediyesi’nin Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezinde geçtiğimiz yıl 570 yaralı sokak hayvanının tedavisi gerçekleştirildi. Özbey Mahallesinde 12 bin metrekarelik arazi üzerinde bulunan merkezde,2017 senesinde 180 sokak hayvanını sahiplendirirken 877 sokak hayvanının kısırlaştırılma işlemini gerçekleştirdi. Torbalı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan 2 veteriner hekim olmak üzere 12 personelin görev yaptığı merkez, vatandaşlardan gelen talep ve ihbarlarla çalışıyor. Saldırgan davranışlarda bulunan sokak hayvanlarının bir süre kontrol altında tutulduğu merkezde sokak hayvanları belli bir süre misafir ediliyor. Düzenli olarak bakımları yapılan, beslenmeleri ve temizlikleri için özel çaba sarf edilen sokak hayvanları süre bitiminde ya sahiplendiriliyor ya da kısırlaştırma işleminin akabinde doğal hayatlarına bırakılıyor.




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