Torbalı'da Sosyal Market de tamam

İzmir'de en çok göç alan ve farklı sosyal sorunların yaşandığı Torbalı'da belediye tarafından yapımı tamamlanan Sosyal Market hizmet vermeye başladı.

Başkan Görmez incelemelerde bulundu

Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, bir grup belediye meclis üyesiyle birlikte Sosyal Market'te incelemelerde bulundu. Raflardaki ürünlerin kalitesi ve uygulamanın detayları hakkında bilgi aldı. Marketten yararlanmak için 2 bin ailenin başvuru yaptığı öğrenildi. Yardım isteyen aileler arasında, sosyal, ekonomik şartları uygun olan 137 kişinin başvurusu onaylandı. Diğerlerine ilişkin çalışmaların devam ettiği belirtildi. Randevulu şekilde başvuruların değerlendirildiği Sosyal Market'e müracaat etmek isteyenler hafta içi 09.00-12.30 ile 13.30-17.30 arasında başvuru yapabiliyor. Başvuru şartlarında SGK dökümü, tapudan emlak kaydı, kaymakamlıktan yardım alıp almadığı, sabıka kaydı gibi belgeler isteniyor. Şartları uygun görülenlere sosyal kart veriliyor, bu kartta bulunan puan bireyin ailedeki geliriyle birlikte nüfus oranlarına göre belirleniyor. Maksimum 200 puan veriliyor ve bu puanla 2 ayda bir olmak şartıyla alışveriş yapılıyor. 1 puan 1 TL olarak simgeleniyor. Sosyal Market içerisinde bulunan malzemelerin hibe olarak temin edildiği belirtildi.

"Sosyal Market 300 dolayındaki projemizden sadece biri"

Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, hizmete giren sosyal marketin belediye ile vatandaş arasındaki bağı daha da güçlendireceğine inandığını söyleyerek, “İlçemiz 5 yılda iki kat büyüdü. Şuan İzmir'in en hızlı kentleşen, nüfusu artan, yaşamak, iş bulmak ve iş kurmak için tercih edilen ilçesiyiz. Yoğun göç beraberinde bazı sosyal sorunlarda oluşturuyor. Sosyal Market bu talebin bir kısmını karşılamak için kuruldu. Talep olukça fazla. Kapasitesini artırmayı düşünüyoruz. Sosyal Market; yardıma muhtaç aileler teşhir edilmeden, incitilmeden, bekletilmeden, sorgulanmadan yapıla modern yardımın adıdır. Bu anlamda özellikle, gıda, giyim üretimi yapan şirketlerin ürün bazında yardımlarına aracı kurum işlevini de görecek marketimiz. Veren el ile alan el arasında köprü olacağız. Belediye olarak ta bizde ciddi bir bütçeyle gerekli katkıyı sağlayacağız. Bu market hayata geçen 300 dolayındaki projemizden sadece bir tanesi” diye konuştu.