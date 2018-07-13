Torbalı’da TOSEM faaliyetleri hız kesmiyor

Torbalı ilçesinde, ilçenin belirli noktalarında açılan Sosyal Eğitim Merkezleri (TOSEM) ile toplumun farklı kesimleri için çok amaçlı sosyal sorumluluk projelerini yürüten Torbalı Belediyesi, projeler ile takdir kazanıyor. Okulların tatil olması ile birlikte Torbalı Belediyesi, yaz tatilinde Kur’an eğitimi almak isteyen öğrenciler için kurs açtı. Açılan kursa 120 öğrenci müracaat etti. Kursa gelen yoğun talep yüzünden öğrencilere sabahçı ve öğlenci olmak üzere iki grup halinde Kur’an eğitimi veriliyor. Kursta öğrencilere, Kur’an-ı Kerim okuma, ibadet, ahlak, itikat, siyer dersleri verildiği öğrenildi. Yaz döneminin ardından kış döneminde de TOSEM, bu kez mahallede yaşayan kadınlar için kurs açacağı belirtildi.

Geçtiğimiz Ramazan ayında TOSEM’de bayanlara yönelik düzenlenen kursların yoğun ilgi görmesinin ardından yaz döneminde bu kez çocuklara yönelik Kur’an Kursu açtıklarını ifade eden Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, "TOSEM projemizin bilimsel, sosyal, toplumsal hedeflerinin gerçekleşmesinde sivil toplum örgütleriyle ortak çalışmaya devam ediyoruz. Bunun yanı sıra mahallelerimizde bulunan TOSEM’lerde toplumun farklı kesimleri için çok amaçlı sosyal sorumluluk projelerimizi de yürütüyoruz. Yaz döneminde açtığımız Kur’an Kursuna yoğun bir talep geldi. Veliler açılan kurstan son derece memnun. Yaz dönemi çocuklara, kış dönemi de bayanlara yönelik kurslarımız devam edecek" dedi.