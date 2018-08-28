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28 Ağustos 2018 12:02

Torbalı’da ücretsiz tenis kursuna yoğun ilgi

İzmir’in Torbalı ilçesinde, Muzaffer Kebapçıgil Koruluğu’ndaki tenis kortunda ücretsiz kurslar verilmeye başlarken, 70 kişi antrenör eşliğinde sporun inceliklerini öğreniyor.

Torbalı’da ücretsiz tenis kursuna yoğun ilgi

28 Ağustos 2018 12:02


Torbalı ilçesinde, belediye tarafından ’Topyekün Spor’ projesi kapsamında inşa edilen; futbol, basketbol sahaları, yürüyüş ve bisiklet yollarından sonra yapımı tamamlanan tenis kortunda kurs verilmeye başlandı. Belediyenin açtığı tenis kursuna başvuruda bulunan her yaştan 70 vatandaş, Muzaffer Kebapçıgil Koruluğu’ndaki kortta Tenis Antrenörü Merih Uçar’dan ders alıyor. Ücretsiz tenis kursu hafta içi her gün 18:00 ile 20:00 saatleri arasında veriliyor. Tenis kursunda yetişen sporculardan takım kurulması hedeflenirken, başarılı sporculara sertifika verilerek ulusal ve uluslararası turnuvalara katılma hakkı da kazanacağı belirtildi.


Muzaffer Kebapçıgil Koruluğu içinde yapımı tamamlanan tenis kortunda kursların başlamasının Torbalı’da bu sporun gelişmesi adına oldukça önemli olduğunu belirten Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, "Torbalı’da yaşam kalitesi artırmak adına bütün uygun alanları spor aktivite merkezlerine dönüştürüyoruz. Alpkent Mahallesi Yürüyüş Yolu, 2. Abdülhamit Han Yürüyüş Yolu, Haluk Alpsü Bulvarı Yürüyüş Yolu, Tepeköy Mahallesi Yürüyüş Yolu gibi ilçe merkezinde birçok spor aktivite alanları oluşturuyoruz. Bunların toplamı 5 kilometreyi aştı. Kent meydanlarımız muhteşem oldular, park yapımında Ege’de bizimle yarışacak belediye yok sanırım. Ege’nin ilk Millet Bahçesini ilçenin tam göbeğinde 25 bin metrekarelik alanda yapımına başlandık. 4,5 yılda 6 adet futbol, 15 basketbol saha yaptık. Torbalı bugün İzmir’de en çok yaşamak için tercih edilen, ev satın alınan, yatırım yapılan 3 ilçeden biri. Ülkenin marka şirketleri burada konut ve yatırım yapıyor" şeklinde konuştu.




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