Torbalı'da Yaşlılar Günü nedeniyle mini Bocce turnuvası

İzmir'in Torbalı ilçesinde, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü etkinlikleri kapsamında "Bocce ile harekete geçiyoruz" projesinin açılışı gerçekleştirildi.

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü bir program düzenledi. Programa ise Torbalı Belediyesi ev sahipliği yaptı. Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte bakanlık tarafından hayata geçirilen "Bocce ile harekete geçiyoruz" projesinin açılışı yapıldı. Açılışta Bornova Nevvar Salih İşgören Huzurevi Erkek Bocce Takımı ile Alsancak Nebahat Dolman Yaşlı Merkezi Kadın Takımı gösteri maçı yaptı. Etkinliğe katılan çocuklara, misafir ve yaşlılara da bocce oyununu tanıtıldı. Programa katılan protokol üyeleri de Bocce oynadı. Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmada renkli görüntüler ortaya çıktı.

Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, Torbalı'da sosyal hizmetler alanında son 4,5 yılda çok güzel işler yapıldığını söyledi. Yaptıkları taleplere hep olumlu yanıt veren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İzmir İl Müdürü Nesim Tanğlay'a teşekkür ederek sözlerine devam eden Başkan Görmez, "4,5 yıllık süreçte ilçemize 5 yıldızlı bir huzurevi kazandırdık. Sosyal Hizmet Merkezi'ni açtık. Sosyal hizmet konusunda aklınıza ne gelirse sayın müdürüm ile birlikte çalışarak ilçemize kazandırdık. Ayrıca sosyal belediyecilik hizmeti kapsamında kurduğumuz evde bakım birimimiz ile de yaşlılarımızın yanında olmaya devam ediyoruz" dedi.

Yaşlılar Gününü bizim için ayrı bir yeri olan Torbalı'da kutlamak istedik diyerek sözlerine başlayan İzmir İl Müdürü Nesim Tanğlay, "Torbalı'daki bu değişimin, sosyal ve dezavantajlı gruplara olan yaklaşımlara bizde kayıtsız kalamazdık. Her gelişimizde Torbalı'da bir hizmet vermek istesek, belediye başkanımız Adnan Yaşar Görmez kapılarını bize o kadar açtı ki, biz yapmak istediklerimizi büyük şevk ve keyifle yaptık. Hem huzurevi hem de sosyal hizmet merkezimizin desteklenmesi konusunda bize çok büyük katkıları oldu. Bakanlığımız aktif ve sağlıklı yaşlanabilmek adına ‘Bocce ile harekete geçiyoruz' isimli bir proje başlattı. Torbalı'da ilk kez halkla bütünleşerek bu projeyi uygulama şansı bulduk" diye konuştu.

Etkinlik müzikli eğlence ve ikramlarla son buldu. Programa ayrıca, Torbalı İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Emre Balcı'nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.