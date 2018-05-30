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30 Mayıs 2018 12:32

Torbalı’da yaz kursları başlıyor

Torbalı Belediyesi’nin kültür, sanat ve spor alanında açacağı yaz dönemi kurslarına kayıtlar başladı.

Torbalı’da yaz kursları başlıyor

30 Mayıs 2018 12:32


Torbalı Belediyesi yaz döneminde; resim, gitar, bağlama, tekvando, tiyatro, drama, Türk Halk Müziği, basketbol, futbol, voleybol, halk oyunları, jimnastik, satranç branşlarında kurs açacak. Kurslar 11 Haziran Pazartesi gününden itibaren başlayacak ve sadece hafta içi olacak. Kurslara, 2013 ve öncesinde doğan çocuklar kayıt ettirilebilecek. Çocuklarını kurslara kayıt ettirmek isteyen ailelerin kayıt için kimlikleriyle birlikte Belediye Kültür Merkezine gelmeleri yeterli olacak. Okullar açılıncaya kadar sürecek olan kurslar sabah 10 ile akşam 20 saatleri arasında yapılacak.


Torbalı Belediyesi tarafından çocuklara yönelik yüzme kursları ise 4 Haziran tarihinden itibaren Aquapolis Yüzme Havuzunda başlatılacak. Çocuklarını yüzme kurslarına kayıt ettirmek isteyen ailelerin Aquapolis Yüzme Havuzuna gidip kendilerine verilecek olan formu doldurmaları yeterli olacak. Yüzme kursuna 4 ile 17 yaş arası çocuklar katılabilecek ve kurs için aylık 125 TL ücret ödenecek. Çocuklar Torbalı Belediyesi’nin ücretsiz servis aracı ile kent merkezinden alınacak ve yine kent merkezine bırakılacaklar. Yüzme kursları; Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri 09.00-12.30 saatleri arasında olacak.




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