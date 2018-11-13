Torbalı'daki Atatürk Mahallesi'ne taziye evi

İzmir'in Torbalı ilçesinde, Atatürk Mahallesi için projelendirilen taziye evinde çalışmalar tamamlanırken, 3 kattan oluşan bina da çeşitli kurslarında verilebileceği ve taziye evinin yakın zamanda hizmete açılacağı ifade edildi.

Yakınını kaybeden vatandaşlar için harekete geçen Torbalı Belediyesi, Atatürk Mahallesi'nde taziye evi çalışmalarını tamamladı. 3 kattan oluşan ve 300 metrekarelik kapalı alana sahip binada çeşitli kurslarında verilebileceği ifade edilirken, Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, "Taziye; vatandaşlarımız arasında dayanışmayı, yardımlaşmayı, aynı acıyı paylaşmayı sağlayan çok değerli bir sosyal buluşmadır. Binlerce yıllık bu geleneğin kalıcı olmasını sağlamak adına ak belediyeciliğin uygulandığı birçok ilimizde, ilçemizde taziye evleri yapılıyor. Belediyemize de özellikle Atatürk Mahallesi'ndeki vatandaşlardan bu anlamda yoğun talep geliyordu; çünkü apartman ortamında acılı aileler bunun zorluklarını, külfetini yaşıyordu. Dostların, yakınların matemlerine, acılarına ortak olunan taziye evleriyle önemli bir eksikliği de gidermiş olacağız. Belediye olarak benzer sosyal projelere yatırımlara ayrı bir önem veriyoruz" şeklinde konuştu.

Binada toplu yemekler için bir de mutfak bölümünün bulunduğu kaydedilirken, taziye evinin yakında hizmete açılacağı ifade edildi.