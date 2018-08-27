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27 Ağustos 2018 12:27

Torbalı’daki keşkek festivali onlarca kişiyi bir araya getirecek

İzmir’in Torbalı ilçesinde, Ege mutfağını ve yerel yemeklerini genç kuşaklara sevdirmek, ülke genelinde tanıtımını sağlamak amacıyla Dirmil Mahallesinde keşkek festivalinin düzenleneceği bildirildi.

Torbalı’daki keşkek festivali onlarca kişiyi bir araya getirecek

27 Ağustos 2018 12:27


Torbalı ilçesinde, bölgenin en önemli kültürel yemeklerinden olan keşkek için bir festival düzenlenecek ve festival 2 Eylül tarihinde ilçenin kırsal mahallelerinden olan Dirmil’de gerçekleştirilecek. Keşkek yemeğinin Dirmil’de uzun yıllardır düğünler, özel günler ve hayır yemeklerinin vazgeçilmezi olduğu ifade edilirken, festivalle hem kentin, hemde yemeği tanıtımı yapılacak. Çeşitli etkinliklerinde gerçekleştirileceği festivalde ayrıca, mahalle meydanında kazan kazan keşkek pişirilerek festivale katılanlara ikram edilecek. Saat 14.00’deki açılışın ardından çocuklara yönelik etkinlikler ve çeşitli yarışmalar yapılacak. Etkinlikte, İzmir Devlet Türk Dünyası Dans Müzik Topluluğu da bir gösteri sergileyecek. Saat 18.00’de ise TRT sanatçılarından Yılmaz Demirtaş konser verecek.


Torbalı’nın değerlerini bir bir gün yüzüne çıkartıp, onları tanıtmak adına festivaller düzenlediklerini ifade eden Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, ilki düzenlenecek olan keşkek festivalinin renkli görüntülere sahne olacağını söyledi. Dirmil’in meşhur keşkeğini herkese tanıtmak için bu festivali düzenleyeceklerini belirten Başkan Görmez, "Keşkek özellikle Ege Bölgesi’nin önemli bir değeri. Mutfak kültürümüzün bu önemli değerine sahip çıkmak ve Dirmil’de yapılan keşkeğin kendine has tadı olduğunu herkese göstermek için festival düzenliyoruz. Artık ülkeler gastronomide birbirleri ile yarışıyor. Türk mutfağının da dünyada çok önemli bir yeri var. Fast food tarzı beslenmenin yaygınlaştığı günümüzde, çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde beslenmesini sağlamak için keşkek ve ona benzer geleneksel Türk mutfağının lezzetlerini gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor. 2 Eylül Pazar günü Torbalı ve ilçe dışından çok sayıda misafirimizi Dirmil’de ağırlayacağız" diye konuştu.




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