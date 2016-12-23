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23 Aralık 2016 12:08

Torbalı’daki sinema salonuna Yağmurlarda Yıkansam filmiyle açılış

Torbalı’daki sinema salonuna Yağmurlarda Yıkansam filmiyle açılış

23 Aralık 2016 12:08

İzmir’in Torbalı ilçesindeki 120 kişilik sinema salonunun açılışı, ’Yağmurlarda Yıkansam’ isimli filmin galasıyla yapıldı.
Torbalı ilçesinde, yapımı tamamlanan 120 kişilik sinema salonu için tören düzenlendi. Salonun açılışı sırasında, Torbalılı yönetmen Gülten Taranç tarafından bir kısmı Torbalı’da çekilen ve Altın Portakal Film Festivali dahil pek çok festivalde ödül alan ’Yağmurlarda Yıkansam’ isimli filmin galası da yapıldı. Galayla beraber yapılan açılış, yoğun ilgi gördü. Galaya katılanlara çeşitli ikramlarda bulunularak, hep birlikte film izlendi.
Gala gecesine eşi Arzu Görmez ile birlikte katılan Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, açılış öncesi kısa bir konuşma yaptı. Belediye Kültür Merkezi bünyesinde pek çok faaliyetleri olduğuna değinen Başkan Görmez, "Kültür Merkezi 2014 yılında açıldı. Bizler var olan bu merkezi en iyi şekilde değerlendirmek adına birçok projeyi hayata geçirdik.Bugün itibariyle 4 binden fazla öğrencimiz 15’e yakın dalda sosyal ve sportif alanlarda eğitim görmekteler. Bu çok önemli bir rakam. Gençlerimizin kötü alışkanlıkların pençesine düşmesini önlüyoruz. Şimdi kültür merkezimiz içinde bir de sinema salonumuz oldu. Biz bunun için bir buçuk yıldır çalışıyorduk. Bu doğrultuda sinema gösterim cihazını yeniledik. Son teknoloji bir cihaz satın aldık. Şimdi de salonumuzu açıyoruz. Sinema salonumuzu Torbalılı bir yönetmen tarafından çekilen ödüllü bir filmle açmak da bizler için ayrı bir mutluluk vesilesi. Sinema salonumuz tüm Torbalı’ya hayırlı uğurlu olsun" dedi.



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