Torbalı’daki sünnet şöleni bu yılda renkli geçti

Torbalı Belediyesi tarafından "7 Eylül Kurtuluş Şenlikleri" kapsamında düzenlenen geleneksel toplu sünnet şöleni öncesinde belediye ekipleri, ilk etapta mahalle muhtarlıkları ile temasa geçerek çocuğunu sünnet ettirmek isteyen aileleri tespit etti. Daha sonra belediye öncülüğünde yaşları 4 ile 12 arasında değişen çocuk, özel bir hastanede sünnet ettirildi. Aquapolis Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen sünnet şöleni ise renkli görüntülere sahne oldu. 60 çocuğun aileleriyle birlikte katıldığı şölen oldukça renkli geçti. Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez de eşi Arzu Görmez ile birlikte çocukların ve ailelerin mutluluklarına ortak oldu. İllüzyonistlerin şovlarının yer aldıkları, palyaçoların gösteri yaptıkları şölende, Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez tarafından sünnet çocuklarına birer kol saati hediye edildi.

Geleneksel sünnet şöleninde bir konuşma yapan Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, "Sosyal belediyeciliğin bütün gereklerini yerine getiriyoruz. Çocuklarımız, gençlerimiz bizim için ayrı bir önem arz ediyor. Onların geleceğini inşa edecek proje ve etkinliklerimiz oluyor. Dört senedir muntazam olarak düzenlediğimiz sünnet şölenimiz de bunlardan bir tanesi. Bu şölenimiz aynı zamanda bizim en çok mutlu olduğumuz aktivitelerin başında geliyor. Çocuklarımızla gülüyor, onlarla eğleniyor, bu önemli merasimde heyecanlarına ortak oluyoruz. İnşallah damatlıklarını da görürüz. Sosyal belediyecilikte örnek bir belediyeyiz. Sosyal marketimiz bunların başında geliyor. Evde bakım birimimiz her gün onlarca ailenin hastanın yardımına koşuyor. Sosyal eğitim merkezleri olarak adlandırdığımız TOSEM’ler bu anlamda toplumun bütün kesimlerine dokunacak. Yakacak, gıda, kırtasiye yardımlarımız, TOREV vakfı aracılığıyla verdiğimiz burslar benzer çok sayıda projemizle bulunuyor" dedi.