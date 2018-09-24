Torbalı'dan Çanakkale hatıraları geçti

Torbalı Belediyesinin daveti üzerine ilçeye gelen Çanakkale Müze TIR'ı yoğun ilgi gördü. Belediye binasının yanındaki alana kurulan TIR, vatandaşlar tarafından ilgi ile gezildi.

Çanakkale Valiliğinin katkılarıyla ‘Çanakkale'yi Anadolu'da yaşatıyoruz' sloganı ile yolan çıkan TIR, Torbalı Belediyesinin daveti üzerine ilçeye geldi. Çanakkale'deki savaş alanlarından çıkan savaş malzemeleri ile müzeye bağışlanan yazılı ve görsel malzemelerden oluşan sergi büyük beğeni kazandı. Çanakkale TIR'ında savaş döneminden kalan kılıç, kama, askeri üniformalar, şehit ve gazi mektupları ve anılar, mermi kovanları, bombalar, silahlar ve Çanakkale savaşlarını anlatan jenerikli belgesel sunumları yer alıyor. Seyit Onbaşı'nın heykeli ve Türk askerlerinin maketlerinin de bulunduğu müze TIR'da vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyaretçiler, savaş zamanından kalan eserleri gördüklerinde duygu dolu anlar yaşadı.

Savaştan kalan eserler sergileniyor

Çanakkale'ye gidemeyen vatandaşların şanlı tarihi görmeleri için Çanakkale müze TIR'ını Torbalı'ya davet ettiklerini söyleyen Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, “Böylesine şanla ve şerefle dolu bir tarihi bulunan milletimizin yaptıklarını genç nesillere aktarmak herkesin görevi. Ecdadımız Çanakkale'de herkese örnek olacak çok büyük bir destan yazdı. Çanakkale'yi gezip görenler ecdadının bu toprakları nasıl kazandığını yakından görüyor. Torbalı Belediyesi olarak Çanakkale'ye gidemeyenler için müze TIR'ı ilçemize getirdik. 1915'te çeşitli etnik kökene ve inanç gruplarına mensup askerlerin birlik ve beraberlik içinde vatan savunması için kenetlenmeleri bizlere örnek oluyor. Çanakkale'de kaybettiğimiz, 253 bin vatan evladının anılarını malzeme ve görsellerini torunlarına aktarmaya çalışıyoruz” dedi.