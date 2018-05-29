Torbalı’dan dünya üçüncülüğüne atladı

Fas’ın Marakeş kentinde düzenlenen 2018 Liseler Dünya Şampiyonası’nda piste çıkan Ali Berk 2,05’lik atlayışıyla Fransız ve Çinli sporcuların ardından en iyi üçüncü dereceye ulaştı. 24 sporcu arasından üçüncülüğü elde eden genç sporcu kürsüye çıkarak bronz madalyanın sahibi oldu. Yarışmanın ardından antrenörü Gani Kıratlı ile birlikte İstanbul’a giderek Milli Takım kampına katılan Ali Berk’in yeni hedefi Avrupa şampiyonu olmak. 5-8 Temmuz tarihleri arasında Macaristan’da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası’na hazırlanan genç sporcu buradan da madalya ile dönmek istiyor.

Dünya çapında sporcular yetişiyor

Ali Berk Erol’un Dünya üçüncülüğünün bir tesadüf olmadığını dile getiren Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, “Torbalı Belediyesi’nin sanat, spor ve kültürel alanda açmış olduğu kurslar çocuk ve gençlerimizi adeta nakış nakış işliyor. İçlerinden yetenekli olanlar keşfedilip potansiyellerini değerlendirmeleri için kendilerine her türlü imkan sunuluyor. Neticede Ali Berk gibi dünya çapında başarılara imza atan pırıl pırıl simalar ortaya çıkıyor. Belediyemiz bünyesindeki kurslarımızdan çıkarak bu çapta başarılar elde eden gençlerimizle her zaman gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.