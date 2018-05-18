Torbalı’dan İsrail zulmüne lanet

İsrail’in Filistin halkına uyguladığı katliamlar, işgal ve zulüm Torbalı’da protesto edildi. Belediye meydanında yapılan basın açıklamasına Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez başta olmak üzere çok sayıda kişi katıldı.

Burada yapılan ortak basın açıklamasında ABD Başkanı Donald Trump’ ın 6 Aralık 2017’de Kudüs’ü "İsrail’in başkenti" olarak tanıdığını bunun provokasyon amaçlı bir karar olduğu belirtilerek, “Filistinli kardeşlerimizin zorunlu göçe tabi tutulduğu Nekbe’nin (Büyük Felaket) 70.yılında maalesef bir büyük felaket daha yaşandı. Terörist İsrail orantısız güç kullanarak onlarca sivil dünyanın gözleri önünde katledildi, binlercesi de yaralandı. Müslümanların bölünmüşlüğünü, duyarsızlığı fırsat bilen İsrail, çocuk, kadın, yaşlı, korumasız demeden Filistinli kardeşlerimizi katletti.Filistin halkına kendi topraklarında, kendi vatanlarında yapılanlara karşı bütün dünyayı duyarlı olmaya çağırıyoruz" denildi.

“Filistin halkının ayaklanması meşrudur”

Zulüm altındaki bütün İslam beldelerinde zulme karşı İslami kimlikleriyle mücadele eden Müslüman direnişçilerin yalnız olmadıkları belirtilen açıklama, şu ifadelerle devam etti:

“Müslümanlar ancak kardeştirler’ ayetine uyuduğumuzu haykırmak için burada toplandık. 14 Mayıs günü ABD büyükelçiliğinin Tel-Aviv kentinden, Kudüs’e taşıma kararı sonrasında Filistin halkı bu işgale karşı ayaklanmaya başladı. İşgalci İsrail orantısız güç kullanarak Filistinli sivillerin üzerine ateş yağdırmış onlarca Filistinli kardeşimizi şehit etmiş ve binlerce Filistinli kardeşimizi de yaralamıştır. Amerika destekli terörist İsrail’in planlı ve sistemli soykırım uygulamaları bütün Müslümanların yüreğini yakmıştır.”