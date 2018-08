Torbalı’nın bütün mahalleleri asfaltlanıyor

Belediye ekipleri, yaz mevsimi boyunca 60 ton sıcak asfalt dökmeyi planlıyor.

Torbalı ilçesinde belediye ekipleri, asfaltlama seferberliğini sürdürüyor. Ekipler, Subaşı’dan Ayrancılar’a, merkez mahallelerden kırsala kadar her noktada bozuk yol problemine son vermek için aktif şekilde çalışıyor. Yaz mevsimi boyunca 60 ton sıcak asfalt dökmeyi planlayan Torbalı Belediyesi, bu hedefine her geçen gün yaklaşırken, son bir hafta içinde sadece Ayrancılar Mahallesi’nde 20 bin ton sıcak asfalt döküldü. Ayrancılar’da Huzurkent, Başakkent gibi toplu konut sitelerinin yoğun olarak bulunduğu bölgeleri asfaltlayan belediyenin çalışmaları vatandaşlar tarafından da beğenildi. Öte yandan, Torbalı Belediyesi’nin asfaltlama çalışmaları, kilit taşı döşeme çalışmalarıyla paralel ilerlediği ifade edilirken, kilit taşı döşeme çalışmalarının Pamukyazı, Subaşı, Çaybaşı, Tulum ve Ayrancılar gibi mahallelerde sürdüğü de aktarıldı. Son bir haftada ise yine sadece Ayrancılar’da 20 bin metrekarelik kilit taşı döşendiği bildirildi.

Torbalı’nın her noktasını asfaltlayarak bütün yolları halkın kullanımına uygun hale getirmek için var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, "Torbalı inşaatın hız kesmediği bir yerleşim. Sürekli yeni binaların yapıldığı, yeni sokak ve caddelerin oluştuğu bir ilçeyiz. Belediye hizmetlerini ilçemizin her noktasına uygun hızda götürmek için makina parkımızı yeni araçlarla takviye ettik. Her mahalleye yetişmeye, her sorunu yerinde çözmeye çalışıyoruz. Yaz başında startını verdiğimiz asfaltlama seferberliği uygun adım ilerliyor. Bu konuda epey mesafe kat ettiğimiz görünüyor. Çabalarımız Torbalı’da bozuk yol kalmayıncaya kadar sürecek. Çalışmalarımız bu tempoda ilerlerse önümüzdeki sene Torbalı’da bu sorundan söz etmiyor olacağız" dedi.