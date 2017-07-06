Torbalı’nın en büyük alanı ‘15 Temmuz Şehitler Meydanı’ oldu

Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez “Belediye Meclisimiz örnek bir duruş sergiliyor” dedi.

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit düşen sivil vatandaşlarımız ile güvenlik kuvvetlerinin mücadelesini, kararlılığını ve anısını sürekli canlı tutmak amacıyla Torbalı Belediyesi’nce Ayrancılar’ da yapılan ilçenin en büyük alanına 15 Temmuz Şehitler Meydanı adı verildi.

Temmuz ayı olağan toplantısını gerçekleştiren Torbalı Belediye Meclisi’nde 15 Temmuz Şehitlerinin hatırasının ilçede yaşatılması adına önemli bir karar alındı. Belediye Meclisi’nin ortaklaşa aldığı karar doğrultusunda Torbalı Belediyesi tarafından Ayrancılar Mahallesinde inşa edilen kent meydanının ismi ’15 Temmuz Şehitler Meydanı’ olacak. Karar, Belediye Meclisi’ndeki Ak Parti Grubu tarafından sunulan bir önergeyle gündeme alındı. Ak Parti Grubu adına söz alan Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Erman Çağlar, “15 Temmuz hain darbe girişiminde vatanın ve milletin birliği için canlarını feda eden kahramanlarımızın aziz hatırasını Torbalı’da sonsuza kadar yaşatmak istiyoruz. Bunun için Ayrancılar’da inşa edilen kent meydanının isminin ’15 Temmuz Şehitler Meydanı’ olması yönünde bir önerge veriyoruz” dedi.

CHP grubundan da destek geldi

Ak Parti grubu tarafından meclise sunulan bu önergeye CHP kanadı datam destek verdi. Özgür Erman Çağlar’dan sonra söz alan CHP’nin Belediye Meclisi’ndeki Grup Sözcüsü İbrahim Özel, “Bu önergeye bizler de canı gönülden katılıyoruz. Ancak meydanda 15 Temmuz’a dair bir takım sembollerin de bulunması gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.

“Meclisimiz bir kez daha demokraside birleşti”

Torbalı Belediye Meclisi’nin 15 Temmuz darbe girişimi sonrası bütün üyelerin imzasıyla bir demokrasi manifestosu yayımladığını hatırlatan Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez,”Meclisimiz tarafından bugün alınan bu kararı demokrasi adına çok önemli bulduğumu belirtmek istiyorum. 15 Temmuz alçak darbe girişimine set çekmek için canlarını hiçe sayan kahramanlarımızın isimlerinin Ayrancılar’da inşa ettiğimiz kent meydanında yaşatılacak olması o meydanın değerini, güzelliğini bin kat daha artırmıştır. Bu kararın alınması adına oy birliğiyle hareket eden meclisimizi sergilenen demokratik tavırdan ötürü kutlamak gerekiyor” dedi.