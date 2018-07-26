Torbalı’ya 100 yeni girişimci projesi

Torbalı Belediyesi ile Çalışma ve İş Kurumu Merkezi ilçeye yeni girişimciler kazandırmak amacıyla ortak proje hazırladı. Eylül, Ekim ve Kasım aylarında 25 er kişilik 4 grup halinde düzenlenecek Eğitim Protokolü Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez ve Çalışma ve İş Kurumu Torbalı Hizmet Merkez Müdürü Cemil Altun tarafından imzalandı. Belediye Kültür Merkezi Eğitim salonlarında düzenlenecek kurslarda girişimci adayları 4 gün boyunca 32 saat ilgili konularda uzmanlardan eğitim alacaklar. Dört farklı bölüm halindeki eğitimler; girişimcilik kavramı, işletme kavramı ve işletme fonksiyonları, iş planı kavramı ve öğelerine yönelik konular ile iş modeli ve iş planına yönelik atölye çalışmalarından oluşuyor. Eğitimi başarıyla tamamlayan girişimci adayları İŞKUR ve KOSGEB tarafından onaylı sertifika almaya hak kazanacak ve KOSGEB desteklerine başvurabilecekler. Eğitimler KOSGEB Eğitim Uzmanı Alper Selvi tarafından veriliyor.

Kadınların ilgisi daha fazla

Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, açılan girişimcilik kurslarına kadınların yoğun ilgisinin erkeklerden fazla olduğunu belirterek “ Torbalı 800 dolayında büyük ölçekli sanayi kuruluşu ile Türkiye’nin en büyük 5 sanayi, ihracat, üretim merkezlerinden birisi konumunda. Üretim odaklı bir ilçeyiz. Yaşamın her alanında başarı hikayelerimiz var. Açılan girişimcilik kurslarına kadınların ilgisi bizi daha da sevindirdi, Belediye olarak da girişimcilerimize her türlü desteği sağlayacağız “ dedi.

Girişimcilere 100 bin lira faizsiz kredi

Konu hakkında açıklamalarda bulunan İşkur Şube Müdürü Cemil Altun “Kendi işini kurmak isteyen vatandaşlarımızın, Kurumumuza bizzat gelerek İş ve Meslek danışmanları ile görüşmesi ve uygunluk belgesi alarak başvuru yapması gerekmektedir. KOSGEB’in yeni girişimcilere sunduğu 50 bin lira hibe ve 100 bin TL faizsiz krediden yararlanmak isteyen tüm vatandaşlarımızı girişimcilik kursuna başvuru için Kurumumuza bekliyoruz. Ayrıca eğitime katılan ve herhangi bir gelir ve sosyal güvencesi olmayan katılımcılara Kurumumuz tarafından günlük 20 TL kursiyer zaruri gideri ödenecektir. Kursumuza Kuruma kayıtlı 18 yaşını tamamlamış vatandaşlarımızın yanı sıra emekli ve çalışan dahil herkesin katılabilir ”dedi.