Torbalı’ya 6 bin 187 metrekarelik dev ağız ve diş sağlığı merkezi

Torbalı ilçesinde, Küçük Menderes Havzasının en büyük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinden biri olacak olan merkezde, çalışmalar hızla devam ediyor. 25 ünite kapasiteli merkezde inşaat günden güne yükselirken, merkezin teknolojik altyapısına önem veriliyor. 6 bin 187 metrekare kapalı alana sahip projenin, önümüzdeki yıl tamamlanması beklenilirken, günlük bin vatandaşımızın diş tedavisi görebileceği merkezin 15 milyon liraya mal olacağı kaydedildi.

İnşa edilecek merkezin şubat ayında teslim edilmesinin planlandığını belirten Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, "İlçemize son 5 yılda yatırım yağdı ve bu devam ediyor. En büyük hayalimiz olan 250 yataklı devlet hastanemiz gelişen, değişen Torbalı’ya çok yakıştı. SGK binası önemli bir eksikliği giderdi. Fetrek Çayı Sultanlar Vadisi projesinin birinci etabı tamamlandı. TOKİ konutlarımız bitmek üzere; eğitim de 25 dolayında okul projesi bu dönemde hayata geçti. Sağlıkta, eğitimde, ulaşımda, bütün alanlarda kamu yatırımlarında altın çağımızı yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanımız Binali Yıldırım, İzmir milletvekillerimizin çok büyük emekleri çabalarıyla ilçemiz hem kamu, hem de belediye yatırımlarında önemli bir mesafe sağladı. Özellikle İzmir Milletvekilimiz Mahmut Atilla Kaya’nın bütün bu yatırımların gerçekleşmesinde çok büyük katkısı var. Merkezi hükümetle yerel yönetimin işbirliği bir ilçeyi 5 yılda iki kat büyüttü. Allah kendilerinden razı olsun. Biz de belediye olarak yıl sonuna kadar 200 dolayında projeyi tamamlamış olacağız inşallah" şeklinde konuştu