Torbalı’ya bir eser daha

Torbalı’nın hemen her mahallesine onlarca eser kazandıran Torbalı Belediyesi, bu projelere bir yenisini daha ekledi. Torbalı Mahallesinde bulunan 2 bin 400 metrekarelik alanda çevre düzenlemesi yapan belediye, bu alana bir de sosyal tesis inşa etti. İçerisinde çocuk oyun alanı, spor alanı, kafeterya, gösteri havuzu ve yeşil alan bulunan tesis, Torbalı’nın en modern sosyal yaşam alanlarından biri oldu. Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez’in talimatı ile mahalleye kazandırılan bu esere de, uzun yıllar Torbalı Mahallesinde görev yapan merhum muhtar Necati Memiş’in ismi verildi.

Muhtar Necati Memiş adı verilen parkın açılış törenine AK Parti İzmir milletvekillerinden Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, Cemal Bekle ve kalabalık bir topluluk ile merhum muhtar Necati Memiş’in ailesi katıldı. Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, yaptığı konuşmada parkın özelliklerini anlattı. Son 4 yılda Torbalı’ya 300’ün üzerinde proje kazandırdıklarını belirten Başkan Görmez, “Bir tek ağaca bile zarar vermeden tamamladığımız bu sosyal yaşam alanında bin 850 metrekarelik yeşil alan, müzik ve ışıkla senkronize dans eden havuz, 200 metrekarelik kafeterya, 250 metre yürüyüş ve fitness parkuru, çocuk oyun alanı ve dinlenme alanı bulunuyor. Toplam maliyeti 1 milyon lira olan bu tesis başta Torbalı Mahallesi sakinleri olmak üzere tüm hemşerilerimize hayırlı ve uğurlu olsun. Bu tesise mahalleye önemli hizmetleri bulunan rahmetli Necati amcamızın ismini verdik, kendisini hayırla yad ediyorum, rahmetle anıyorum. Bu alan Torbalı’ya 4 yılda kazandırdığımız 300’ün üzerindeki projeden sadece bir tanesi. Torbalı’da eser belediyeciliği yapmaya devam ediyoruz. Birçoğunun ne açılışını ne de temel atma törenini yapmaya zaman bulamadık. Ama vatandaşlarımız bu eserlerimizi görüyor, kullanıyor. Aldığımız oy oranları da zaten bunu gösteriyor. Ben 24 Haziran seçimlerinde bizlere destek veren tüm vatandaşlarımıza da buradan bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“Torbalı’nın artık iki vekili var” diyen Cemal Bekle, “Ben de Ankara’da sizin bir kardeşiniz olarak görev yapacağım. Bu seçimlerde Torbalı teşkilatı çok yoğun çalıştı, size söz veriyorum yerel seçimde Torbalı’nın her sokağını bilen bir kardeşiniz olarak ben de sizinle beraber çalışacağım” derken, Torbalı’nın artık daha güçlü olduğunu belirterek sözlerine başlayan Ceyda Bölünmez Çankırı da “24 Haziran seçimlerinde partimize verdikleri desteklerden dolayı tüm Torbalı halkına teşekkür ediyorum. Torbalı artık yoluna daha güçlü bir şekilde devam edecek. Başkanımız ve milletvekilimiz Torbalı için zaten çalışıyor, önümüzdeki dönem hep beraber omuz omuza çalışmaya, Torbalı’ya büyük yatırımlar kazandırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez’in Torbalı’ya kazandırdığı bu eserin merhum Necati Memiş ismiyle daha büyük bir anlam kazandığını ifade eden AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ise “Torbalı yüzde 40’ın üzerinde bir oy ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıkmıştır, sizlere teşekkür ediyorum. Torbalı son yıllarda AK Parti ile beraber aldığı yatırımlarla nüfusu 180 binlere dayanmış, sanayisi ve tarımı ile tüm Türkiye’ye rol-model olmuş bir ilçe. Sağ olun sizler de bunu karşılıksız bırakmadınız. Verdiğiniz destekle elimizi güçlendirdiniz. Torbalı, İzmir’i sırtlayan bir ilçe olmasına rağmen diğer siyasi partiler bu ilçeyi yok sayıyor. Ama biz AK Parti olarak, milletvekillerimizle, belediye başkanımızla, cumhurbaşkanımızla birlik ve beraberlik içerisinde Torbalı’ya ve Torbalı’nın evlatlarına sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

Özden Memiş’ten teşekkür

Açılış töreninde yer alan Memiş ailesi adına bir teşekkür konuşması yapan merhum muhtar Necati Memiş’in oğlu Özden Memiş, “Mahallemize böyle bir eser kazandırıp, rahmetli babamızın adını burada yaşatan belediye başkanımız Adnan Yaşar Görmez ve milletvekilimiz Mahmut Atilla Kaya’ya ailem adına teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, Cemal Bekle, Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, Torbalı Kaymakamı Kadir Sertel Otcu ve Necati Memiş’in eşi Zekiye Memiş’in katılımı ile kurdele kesim töreni yapıldı.